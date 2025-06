Via Vlahovic: ecco i 3 nomi per l’attacco che fanno sognare i tifosi!

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la Juventus sta disputando, ad oggi, un ottimo mondiale per club, che la vede al momento a quota 6 punti a pari merito con il Manchester City, che affronterà nell’ultima sfida del gruppo G, decisiva per decretare il primato del girone. Nel frattempo prosegue il lavoro della dirigenza bianconera per rinforzare la squadra in ottica della prossima stagione.

Dopo la vittoria per 4-1 contro i marocchini del Wydad, il nuovo Direttore Generale della Juventus Comolli è rientrato in Italia nella giornata di lunedì 23 giugno e, come riferito da Sky Sport 24, ha avuto un contatto con l’entourage di Jonathan David. L’attaccante canadese classe 2000 è reduce da una stagione con il Lille chiusa con 25 reti e dal 1° di Luglio sarà uno svincolato di lusso. Accostato spesso anche all’Inter, su di lui non manca l’interesse da parte di club di Premier League e della Saudi Pro League. Al momento non vi sono offerte da parte dei bianconeri per il calciatore e la conversazione sarebbe stata di carattere interlocutorio.

Certo è che, come riporta anche la Gazzetta dello Sport, Jonathan David è uno dei profili presenti sul taccuino di Comolli, ma lo scoglio principale resta l’ingaggio. Ad oggi il giocatore e i suoi agenti hanno avanzato richieste molto alte, forti del fatto che il cartellino sarebbe a costo a zero e ciò ha frenato fino ad ora i club europei. Tuttavia, non si esclude che nel corso dei prossimi giorni l’atteggiamento dell’ormai ex Lille e del suo entourage potrebbe cambiare, abbassando leggermente le sue pretese, in modo da favorire il passaggio in una big europea se non italiana.

Al momento, sempre stando alla Rosea, David resta in cima alla lista per il post Vlahovic, che sta disputando il Mondiale negli Usa ma che è dato sempre più lontano da Torino. In alternativa la Juventus non abbandona di certo le piste che portano a Victor Osimhen, che sembrerebbe essere il preferito di Tudor ma per il quale bisogna trattare con il Napoli e a Kolo Muani, che sta a sua volta disputando un buon Mondiale e sul quale c’è ottimismo per il riscatto dal Psg. Il tema attaccanti è già molto caldo e la Juve sembra volerne essere la protagonista.