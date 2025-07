Ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina

Il club di Commisso ha ora un nuovo allenatore. Dopo l’addio amaro di Raffaele Palladino in cui aveva riportato i Viola in semifinale di Conference League, ora le carte in tavola sono completamente cambiate. Fa ancora strano vedere l’ex tecnico del Monza ancora senza incarico, ma bisogna pensare solo al presente per il bene della Fiorentina. Pioli dunque tornerà ad allenare il club gigliato dopo le stagioni che vanno dal 2017 al 2019, anni in cui è venuto a mancare Davide Astori nell’hotel ‘Là di Moret’ di Udine il 4 marzo 2018, in vista della partita da disputarsi contro l’Udinese. Quel tempo è stato molto difficile da digerire sia per la società e i calciatori, sia per tutto il popolo fiorentino, rimasto spiazzato per l’accaduto.

Il ritorno di Pioli da allenatore, cosa è cambiato: dal campo al mercato

Da allora ad oggi le cose sono decisamente cambiate e guardando soprattutto il campo, la Fiorentina ha costruito la squadra mattone su mattone per poi arrivare in finale per ben 3 volte (2 in Conference League e 1 in Coppa Italia) e una semifinale raggiunta lo scorso anno persa contro il Betis Siviglia.

Pioli dovrà cercare di assimilare quanto di buono fatto dall’ormai suo predecessore Palladino, e costruire qualcosa di importante.

Da sciogliere alcuni nodi di mercato, il primo tra tutti quello relativo a Moise Kean, prelevato dalla Juventus la scorsa stagione per una cifra che si aggira attorno ai 13 milioni pagabili in 4 esercizi. Su di lui si scatena un’asta di mercato, con il Napoli e Al-Hilal fortemente interessate al ragazzo classe 2000.

L’eventuale cessione del vice-capocannoniere della scorsa Serie A porterebbe cassa al club toscano, ma non verrebbe comunque gradita dai tifosi né tantomeno dagli amanti del calcio italiano. Se l’operazione dovesse andare in porto, infatti, non solo sarebbe una grande perdita per il nostro calcio italiano, ma da un probabile addio lascerebbe un campionato molto competitivo per uno non tanto rilevante, mettendo a rischio la sua carriera e il posto in nazionale.

Situazione simile capitata a Retegui, il quale ha accettato la proposta dell’Arabia, guadagnando circa 20 milioni all’anno. L’Atalanta guadagnerebbe 68 milioni + bonus, ma con questa manovra di mercato e scelta del giocatore ex Genoa, sarà difficile per Gattuso convocarli e dunque dovrà fare delle scelte importanti in attacco anche in vista della qualificazione in bilico al prossimo mondiale.

Per il mercato ci sarà tempo fino al 1° settembre, quando si chiuderà ufficialmente la finestra estiva di calciomercato.

La chiusura con l’Al-Nassr e il comunicato ufficiale della società Viola:”Dopo aver interrotto i rapporti con l’AL-Nassr di Cristiano Ronaldo, ora è tempo di voltare pagina per l’ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2028.

Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina che annuncia il nuovo tecnico: “ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli. Pioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore dei gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Mister Stefano Pioli che, insieme alla prima squadra, saluterà i nostri tifosi lunedì 14 luglio in occasione del Viola Carpet, incontrerà i giornalisti mercoledì 16 luglio, alle ore 12:00, all’interno del Wind Tre Media Center del Viola Park”