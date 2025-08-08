Roma, occhi su Eguinaldo: chi è il gioiello brasiliano

Si chiama Eguinaldo, viene dal Brasile, fa l’attaccante e, da oggi, ha un’altra caratteristica: essere nel mirino della Roma. L’esponente del reparto avanzato degli ucraini dello Shaktar Donetsk è finito nell’agenda dei giallorossi che cercano un ulteriore rinforzo in chiave offensiva. Più forte di tutto, Eguinaldo, come riferisce Forza Roma.

Anche della morte del padre in giovane età che sembrava farlo propendere per abbandonare i desideri di ritagliarsi un posto sul palcoscenico del mondo della sfera di cuoio. Eguinaldo ha mosso i primi passi nelle giovanili di Artsul e Vasco da Gama e con quest’ultimo ha debuttato nel calcio professionistico facendo registrare ventidue presenze e tre reti.

A quest’esperienza è seguito lo sbarco in terra ucraina dovec con lo Shakhtar ha totalizzato ventisei presenze e sei reti. Gli ucraini sarebbero disponibili a lasciarlo partire per una cifra non inferiore a 15 milioni di Euro. Eguinaldo è abile nel dribbling e nella progessione, caratteristiche che possono sicuramente fare comodo a Gian Piero Gasperini.