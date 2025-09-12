Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Il programma del week end, in Premier c’è il derby di Manchester

Dopo la sosta per le Nazionali, il grande calcio europeo riparte con un weekend che profuma già di snodo: derby, incroci d’alta classifica e prime verità tecniche

Set 12, 2025
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, gives the team instructions during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Premier League, 4ª giornata: riflettori sul derby di Manchester

La Premier League riparte dopo la pausa per le nazionali con una 4ª giornata già decisiva. Il big match è il derby di Manchester all’Etihad: il City di Guardiola vuole rialzarsi dopo un avvio incerto, mentre lo United di Amorim cerca conferme e continuità. All’Emirates l’Arsenal ospita il Nottingham Forest del nuovo tecnico Postecoglou, chiamato a dare subito entusiasmo alla squadra. Trasferta delicata invece per il Liverpool campione in carica, impegnato a Burnley contro un avversario che sogna l’impresa. Completano il turno Chelsea-Brighton, Tottenham-West Ham, Everton-Aston Villa e Crystal Palace-Sunderland.

Liga, 4ª giornata: Barcellona in campo al Johan Cruyff, Real a San Sebastián

La 4ª giornata di Liga porta subito sfide di peso. Il Barcellona, ancora senza Camp Nou, ospita il Valencia all’Estadi Johan Cruyff in un’atmosfera insolita ma carica di attese. Il big match sarà però Real Sociedad-Real Madrid: i blancos vogliono conferme, mentre i baschi puntano all’impresa davanti al proprio pubblico. Completano il turno Sevilla-Elche e Levante-Betis, gare che possono già incidere sulla lotta salvezza e sull’equilibrio di metà classifica. Un weekend che promette spettacolo e primi segnali importanti per la stagione.

Bundesliga, 3ª giornata: Bayern e Leverkusen sotto i riflettori

La 3ª giornata di Bundesliga promette emozioni forti. Il Bayern Monaco ospita l’HSV: gara sulla carta favorevole, ma i bavaresi devono ritrovare solidità. Esordio invece per Kasper Hjulmand sulla panchina del Bayer Leverkusen, atteso dal test contro l’Eintracht Francoforte. Sfide interessanti anche per il RB Lipsia a Mainz e per il Borussia Dortmund sul campo dell’Heidenheim. Un turno che può già indirizzare le ambizioni delle big tedesche.

Ligue 1, 4ª giornata: PSG in emergenza, Marsiglia e Monaco all’inseguimento

La Ligue 1 torna protagonista con la 4ª giornata e non mancano i motivi di interesse. Il Paris Saint-Germain, falcidiato dagli infortuni di Dembélé e Doué, affronta una trasferta insidiosa a Lens. Luis Enrique dovrà inventare soluzioni offensive per mantenere la vetta della classifica e non concedere terreno alle rivali. Alle spalle, Marsiglia e Monaco cercano continuità: i primi al Velodrome puntano a confermare i progressi delle ultime uscite, mentre i monegaschi vogliono dare un segnale forte dopo un avvio altalenante. Occhi puntati anche su Lione e Rennes, chiamate a ritrovare certezze, e sulle outsider come Brest e Metz, pronte a stupire.

