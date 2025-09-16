Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il Genoa riprende il Como al 93′! 0-0 tra Verona e Cremonese

I veneti dominano ma non sfondano. Il portiere ospite para tutto. A Como, Ekuban salva il Genoa nel recupero: 1-1 al Sinigaglia.

Set 16, 20251 Lettura
Grafica realizzata da Football-Magazine. Tutti i diritti riservati

HELLAS VERONA-CREMONESE 0-0

Finisce 0-0 al Bentegodi tra Hellas Verona e Cremonese, con i padroni di casa che sprecano tanto e trovano davanti un Audero insuperabile, autore di cinque parate decisive. Il Verona parte forte, spinge sulle fasce e crea occasioni con Giovane e Orban, ma deve fare i conti con l’infortunio di Gagliardini. La Cremonese soffre ma resiste, senza mai impensierire Montipò. Nel secondo tempo entra Jamie Vardy, al debutto in Serie A, ma il copione non cambia: è ancora Giovane il più pericoloso, Audero salva tutto anche nel recupero. Verona a 2 punti, Cremonese a quota 7, a -2 dalla vetta.

COMO-GENOA 1-1

Nel posticipo della terza giornata di Serie A, Como e Genoa si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1. Alla rete di Nico Paz nel primo tempo risponde Ekuban al 93′, in una gara vibrante e ricca di colpi di scena. I lariani sprecano una ghiotta occasione per restare a punteggio pieno in casa. Il Como parte fortissimo, imponendo ritmi alti e dominando la scena con il suo 4-2-3-1 disegnato da Fabregas. Al 13′ è Nico Paz a sbloccare il risultato con una splendida conclusione dalla distanza.

Nella ripresa il Como continua a gestire il ritmo, ma non riesce a chiudere la partita. La svolta arriva nel finale: espulsione per Ramon che lascia i padroni di casa in dieci, e su una mischia in area nasce il pareggio genoano firmato da Ekuban al 93′. Nel recupero, lo stesso Ekuban sfiora il clamoroso 2-1, ma il Como resiste e porta a casa un punto comunque prezioso.

