Champions League

Il Real vince in rimonta, ok Arsenal e Tottenham. Sorpresa Qarabag

CHAMPIONS LEAGUE Champions League: il Real Madrid ribalta il Marsiglia, ok Arsenal e Tottenham. Cade il Psv

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 16: Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and Olympique de Marseille at Estadio Santiago Bernabeu on September 16, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

PSV EINDHOVEN- UNION SAINT GILLOISE 1-3

Esordio con il botto per i belgi dell’Union Saint Gilloise in Champions League. La squadra allenata da Sebastien Pocognoli si impone per 3-1 in terra olandese contro il Psv Eindhoven. Al 9′ Pepi commette fallo su Burgess e i belgi beneficiano di un calcio di rigore. Dagli undici metri Promise non fallisce. Al minuto 16 Van Bommel sfiora il pareggio per i padroni di casa colpendo una traversa con un tiro di destro su suggerimento di Veerman. Al 39′ arriva il raddoppio ospite per merito di El Hadj che sorprende Kovar con un destro angolato. Al 35′ della ripresa Mac Allister, su angolo di Rodriguez, segna il 3-0 con un tiro da distanza ravvicinata. Inutile, se non per accorciare le distanze, la rete di Van Bommel al 45′ sempre da distanza ravvicinata.

ATLETICO BILBAO- ARSENAL 0-2

Come da pronostico, l’Arsenal comincia nel modo migliore il suo cammino nella fase finale della irone di Champions League andando a prendersi una vittoria per 2-0 sul campo degli iberici dell’Atletico Bilbao. Avviene tutto nella ripresa: al minuto 27 il brasiliano Gabriel Martinelli realizza l’1-0 dopo una buona azione di contropiede condotta con Trossard, al 42′ le parti si invertono ed è quest’ultimo a portare la squadra di Mikel Arteta al raddoppio su assist dell’autore del primo gol con un tiro di destro.

BENFICA- QARABAG 2-3

Clamoroso colpo del Qarabag sul terreno del Benfica. Per i lusitani le cose sembrano mettersi per il meglio grazie alle reti di Barrenechea di testa al 6′ su corner di Sudakov e di Pavlidis di destro al 16′. La formazione azera ha però il merito di non scomporsi. Al 30′ Andrade sbuca di destro su una punizione di Duran e infila Trubin. Un palo di Borges al 33′ con un tiro di sinistro fa capire che il Qarabag ha tutte le intenzioni di risalire la china. Al 3′ della ripresa arriva infatti il pareggio con un sinistro di Duran su assist di Jankovic. Il clamoroso rovesciamento dell’esito della contesa a favore degli ospiti giunge al 41′ con un sinistro di Kashchuk su suggerimento di Zoubir.

TOTTENHAM- VILLAREAL 1-0

Brillante in campionato, brillante anche in Champions League. Il Totttenham allenato dall’ex Brentford Thomas Frank ha ragione sul campo amico degli spagnoli del Villareal e comincia la sua Champions League nel migliore dei modi. A decidere il match è un’autorete di Luis Junior dopo soli quattro minuti di gioco.

REAL MADRID- OLYMPIQUE MARSIGLIA 2-1

Vittoria, anche se in inferiorità numerica. Il Real Madrid sconfigge al Santiago Bernabeu i francesi dell’Olympique Marsiglia per 2-1 e battezza nel modo migliore la sua Champions League. Al 22′ il figlio d’arte Weah porta in vantaggio gli ospiti con una conclusione di destro su suggerimento di Greenwood. Al 27′ Kondogbia ferma fallosamente Rodrygo e il Real Madrid beneficia di un penalty. Dagli undici metri Mbappè trasforma. Al 27′ della ripresa i padroni di casa restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Dani Carvajal per rissa. Nonostante questo, al 34′, i blancos riescono a farla loro con un altro rigore trasformato da Mbappè e concesso per un fallo di mano commesso da Medina.

