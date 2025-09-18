Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Il Liverpool batte l’Atletico allo scadere, tris Bayern al Chelsea

ll Bayern Monaco comincia male ma batte 3-1 uno sbilanciato Chelsea. I bavaresi continuano nel percorso netto di questa stagione: doppietta di Kane. Il Liverpool parte fortissimo contro l'Atlético Madrid:

OLYMPIACOS- PAFOS 0-0

Ne’ venti ne’ vincitori tra Olympiacos e Pafos il risultato va però stretto ai padroni di casa che sono parsi maggiormente incisivi soprattutto con l’ ex Como Gabriel Strefezza.

SLAVIA PRAGA- BODO GLIMT 2-2

Avanti di due residue, si sono poi visti raggiungere. I cechi dello Slavia Praga non riescono a fare lo sgambetto ai norvegesi del Bodoe Glimt che impongono loro il pareggio per 2-2. Al 23′ Mbodji porta in vantaggio i padroni di casa ci un sinistro su cross di Provod. Al 9′ della ripresa gli ospiti mancano il pareggio con un rigore fallito da Hogt. Al 29′ ancora Mbodji porta lo Slavia al raddoppio con un sinistro su traversone di Provod. Al 33′ il Bodoe Glimt la riapre con un tiro da distanza ravvicinata di Bassi. Al 45′ Fet, su azione di contropiede, realizza il 2-2.

BAYERN MONACO- CHELSEA 3-1

Era una sfida tra blasonate e non ha tradito le attese. I campioni del mondo del Bayern Monaco hanno la meglio sul Chelsea detentore del Mondiale per Club con il punteggio di 3-1. Al 20′ un’ autorete di Chalobah regala il vantaggio ai teutonici. Al 27′ Kane raddoppia con un calcio di rigore che lui stesso si è procurato. Al 28’Palmer accorcia le distanze su assist di Malo Gusto. Al 18′ della ripresa Kane segna il definitivo 3-1 su assist di Gnabry.

LIVERPOOL- ATLETICO MADRID 3-2

Vittoria in zona Cesarini. Il Liverpool di Arne Slot campione d’ Inghilterra supera per 3-2 l’ Atletico Madrid inaugurando con le campane a festa la fase finale di Champions League.Al minuto 4 Robertson insacca il vantaggio dei Reds raccogliendo una punizione di Salah. Al 6′ è proprio quest ‘ ultimo a raddoppiare su suggerimento di Gravenberch. Al 48′ Llorente accorcia le distanze su assist di Raspadiori. Gli iberici ci credono w al 36’ della ripresa pareggiano ancora con Llorente autore di un gran tiro dal limite. In pieno recupero, però, Van Dijk, su corner di Szoboszlai, segna di testa il 3-2 dei padroni di casa.

Cristiano Comelli

