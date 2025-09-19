Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Rashford stende il Newcastle. Vincono Eintracht e Sporting

I Blaugrana passano 2-1 a St. James’ Park contro Tonali. Vincono anche belgi e lusitani, prossimi avversari di Atalanta e Napoli

Set 19, 20252 Lettura
NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Marcus Rashford of FC Barcelona celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Newcastle United FC and FC Barcelona at St James' Park on September 18, 2025 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

EINTRACHT FRANCOFORTE- GALATASARAY 5-1

Matita dell’ Eintracht Francoforte in rimonta sui turchi del Galatasaray. All’ 8′ Akgun, di sinistro, porta i turchi in vantaggio. Al 37′ un’ autorete di Sanchez porta i teutonici al pareggio. Al 47′ Uzun capovolge a favore dei teutonici il risultato con un sinistro su cross di Burkardt. Al 49′ Singo devia la sfera nella propria porta per il 3-1 tedesco.. Al 21′ della ripresa Burkardt, di testa, su assist di Brown segna il 4-1. Knauff segna il definitivo 5-1 con un destro da centro area.

SPORTING LISBONA-KAJRAT 4-1

Esordio con campane a festa per lo Sporting Lisbona che sgretola davanti al suo pubblico il Kajrat con il punteggio di 4-1. Al 20′ i lusitani potrebbero passare in vantaggio ma Hjulmand sbaglia un rigore concesso per un fallo di Mrynnskiy su Luis Suarez. Al 44′ , invece, Trincao non sbaglia segnando l’ 1-0 dei padroni di casa con un sinistro dal limite.Al 20′ della ripresa è ancora lui a raddoppiare con un sinistro da centro area. Al minuto 22 Santos riceve da Quenda e segna il 3-0 con un destro dal limite. Un minuto dopo lo stesso Quenda, su assist di Morita, realizza il 4-0. Al 41′ Edmilson , su cross di Ricardinho, accorcia le distanze.

NEWCASTLE- BARCELLONA 1-2

Doppio Rashford e il Barcellona manda al tappeto il Newcastle. Al 13′ della ripresa è lui ad aprire le marcature con un colpo di testa. Al 22′ raddoppia con un destro dal limite. Al 45′ Gordon prova a riportare il Newcastle in partita con una rete di sinistro ma i catalani mantengono il vantaggio sino al termine.

COPENAGHEN- LEVERKUSEN 2-2

Due volte in vantaggio, due volte ripreso..Il Copenhagen si fa imporre il pareggio dal Bayer Leverkusen. Al 9′ i padroni di casa si portano in vantaggio con Larsson su cross di Achouri. Al 37′ Grimaldo, su punizione, pareggia. Al 41′ Robert Silva, di testa, riporta avanti i danesi ma un’ autorete di Hatzidiakos segna il definitivo 2-2.

CLUB BRUGGE- MONACO 4-1

Il Bruges battezza il suo cammino in Champions League strapazzando il Monaco. Al 32′ Tresoldi lo porta in vantaggio sfruttando un filtrante di Vanaken. Al 39′ un sinistro di Onyedika sugli sviluppi di un corner fa raddoppiare i belgi. Al 42′ Vanaken segna il 3-0.sugli sviluppi di una punizione. Al 30′ della ripresa Diakhon riceve da Seys e segna il 4-0. Al 46′ Fati, su corner di Minamino, accorcia le distanze.

