Serie B

Il programma completo della 4° giornata di Serie B

La quarta giornata di Serie B entra nel vivo con sfide decisive tra Reggiana-Catanzaro, Spezia-Juve Stabia, Venezia-Cesena e Monza-Sampdoria, in attesa del gran finale domenicale tra Carrarese, Pescara ed Empoli.

Come i maggiori campionati europei, a tener banco nel weekend sarà anche la Serie B con la quarta giornata di andata, che ha aperto i battenti nella serata di venerdi con due match clou, il Frosinone tra le mura amiche riceve la visita del Sudtirol, per una gara tutta in zona playoff, ad aprire il match sono i padroni di casa che al 10’ passano in vantaggio Calo, il raddoppio arriva al 30’ con il francese Ghedjemis che firmando il 2-0 spedisce la prima frazione di gioco agli archivi. Nella ripresa però arriva la risposta della formazione altoatesina che al 72’ con Mertini accorcia le distanze, per poi trovare la rete del definitivo 2-2 con Merkaj al 78’ su calcio di rigore.

Discorso diverso a Palermo dove la formazione rosanero tra le mura amiche Barbera con le reti di Le Douran al 76’ e quella di Gomes al 92’, liquidano i galletti portandosi in vetta alla classifica con 10 punti ed un + 2 sul Frosinone. Nel pomeriggio di quest’oggi invece Al Mapei Stadium la Reggiana ospiterà il Catanzaro. Giallorossi alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo tre pareggi consecutivi. Un punto in più in classifica per gli emiliani che hanno perso a Palermo, superato in casa l’Empoli e pareggiato sul campo della Juve Stabia. Terza gara casalinga in quattro partite per lo Spezia che al “Picco” riceverà la visita della Juve Stabia. Entrambe le squadre cercheranno il primo successo in campionato. Tre pareggi per i campani, due pareggi ed una sconfitta per gli uomini D’Angelo. A confronto anche i due peggiori attacchi del campionato con un solo gol segnato.

Sfida interessante al “Penzo” tra Venezia e Cesena. Entrambe le squadre sono imbattute, con il Cesena nel gruppo delle quattro squadre in testa alla classifica a quota 7 ed il Venezia sotto con due punti in meno. Alle 17.15 scenderanno in campo Monza e Sampdoria, entrambe vogliose di riscatto. I lombardi, a quota quattro in classifica, sono reduci dalla sconfitta di Avellino mentre i liguri sono ultimi a quota zero avendo perso con Modena, Sudtirol e Cesena. Una ulteriore sconfitta in terra brianzola potrebbe costare la panchina a Massimo Donati. Ultima gara del sabato quella in programma alle 19.30 al “Martelli” tra Mantova e Modena. Gli emiliani cercheranno di dare continuità di risultati dopo i sette punti conquistati nelle prime tre giornate. Di due sconfitte esterne ed una vittoria in casa, il bilancio del Mantova che cercherà di approfittare del fattore campo per conquistare i tre punti. Gara che si disputerà senza i tifosi ospiti per decisione del CASMS.

Tre le gare in programma domenica, che andranno a chiudere il quadro della giornata. Alle 15 la Carrarese ospiterà l’Avellino. Toscani con cinque punti in classifica frutto della vittoria conquistata a La Spezia e dei pareggi con Padova in casa e Catanzaro in trasferta. Irpini con un punto in meno e reduci dalla vittoria in casa con Il Monza, dopo avere perso a Frosinone e pareggiato a Modena. Seconda gara interna consecutiva per il Pescara che alle 17.15 ospiterà l’Empoli. Dopo il punto conquistato contro il Venezia, gli uomini di Vivarini cercheranno la prima vittoria in campionato. Momento poco brillante per l’Empoli che dopo la vittoria con il Padova alla prima giornata, ha perso a Reggio Emilia e pareggiato in casa con lo Spezia.

