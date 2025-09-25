Le probabili formazioni della 5° giornata di Serie A

Le Probabili formazioni di Como-Cremonese
Sabato 27 settembre, ore 15:00
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz N., Rodriguez Je.; Douvikas. All. Fabregas.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.
Le Probabili formazioni di Juventus-Atalanta
Sabato 27 settembre, ore 18:00
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly L.; Kalulu, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Sulemana K.; Krstovic. All. Juric.
Le Probabili formazioni di Cagliari-Inter
Sabato 27 settembre, ore 20:45
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Belotti, Esposito Se. All. Pisacane.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez L. All. Chivu.
Le Probabili formazioni di Sassuolo-Udinese
Domenica 28 settembre, ore 12:30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly W., Idzes, Muharemovic, Doig; Konè I., Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen T., Solet, Zemura; Atta, Karlstrom, Piotrowski, Ekkelenkamp; Zaniolo, Davis K. All. Runjaic.
Le Probabili formazioni di Pisa-Fiorentina
Domenica 21 settembre, ore 15:00
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo A., Mateus Lusuardi; Tourè I., Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni M.; Nzola. All. Gilardino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri L.; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli.
Le Probabili formazioni di Roma-Verona
Domenica 28 settembre, ore 15:00
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Konè M., Cristante, Angelino; Soulè, Pellegrini Lo.; Ferguson E. All. Gasperini.
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Orban G., Giovane. All. Zanetti.
Le Probabili formazioni di Lecce-Bologna
Domenica 28 settembre, ore 18:00
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Sala A.; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda J.; Moro N., Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.
Le Probabili formazioni di Milan-Napoli
Domenica 28 settembre, ore 20:45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
Le Probabili formazioni di Parma-Torino
Lunedì 29 settembre, ore 18:30
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabè, Keita M., Sorensen O., Valeri; Cutrone, Pellegrino M. All. Cuesta.
TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone
Le Probabili formazioni di Genoa-Lazio
Lunedì 29 settembre, ore 20:45
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni V., Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Cataldi, Vecino; Pedro, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri.