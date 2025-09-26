Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Il programma del week end, il derby di Madrid infiamma la Liga

Il calcio europeo entra nel vivo e il prossimo fine settimana promette emozioni forti tra Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1. 

Set 26, 20252 Lettura
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 16: Franco Mastantuono of Real Madrid celebrates his side's first goal scored by Kylian Mbappe (not pictured) during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and Olympique de Marseille at Estadio Santiago Bernabeu on September 16, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

Premier League: Arsenal-Newcastle e un Manchester United da rilancio

In Inghilterra il programma è ricco di sfide ad alto contenuto emotivo. Il Manchester United è atteso da una trasferta delicata contro il Brentford, un avversario capace di mettere in difficoltà le grandi. I Red Devils hanno bisogno di punti e soprattutto di certezze dopo un avvio tra alti e bassi. Il Liverpool, attuale leader della classifica, fa visita al Crystal Palace in un match che nasconde più insidie di quanto sembri. La squadra di Klopp vuole mantenere la testa, ma a Selhurst Park raramente le gare sono semplici. Spicca anche la sfida tra Arsenal e Newcastle: i Gunners inseguono la continuità necessaria per restare in corsa al vertice, mentre i Magpies continuano a dimostrare di poter dire la loro contro chiunque.

La Liga: il fascino eterno del derby di Madrid

In Spagna l’attenzione è tutta sul derbi madrileño tra Atlético Madrid e Real Madrid. Una partita che va oltre la classifica e che, come sempre, promette spettacolo e tensione. I Colchoneros puntano a frenare la corsa dei Blancos, ancora una volta in lotta per il primato con il Barcellona. Da seguire con interesse anche Villarreal-Athletic Bilbao, sfida tra due squadre che spesso si contendono l’accesso all’Europa e che regalano duelli intensi sia sul piano tecnico che fisico.

Bundesliga: il Bayern mette alla prova la sua forza

In Germania i riflettori restano puntati sul Bayern Monaco, che affronta il Werder Brema. I bavaresi stanno viaggiando a ritmi altissimi, trascinati da un attacco devastante, ma il Werder non vuole recitare la parte della vittima sacrificale. Altri match interessanti arrivano dalle squadre emergenti come il Wolfsburg, atteso da un test importante per confermare le proprie ambizioni europee. La Bundesliga, come sempre, promette gol e spettacolo.

Ligue 1: Marsiglia in cerca di riscatto

In Francia il match più intrigante è quello tra Strasbourg e Olympique Marsiglia. I biancazzurri di Vieira vogliono confermarsi squadra ostica in casa, mentre l’OM cerca punti pesanti per non perdere contatto con le zone nobili della classifica. Più in generale, la Ligue 1 continua a essere il campionato delle sorprese: al di là del PSG, le sfide tra club storici e outsider possono ridisegnare la classifica ogni settimana.

