Juventus

Tudor:”E’ stata una grande Juve. Il risultato viene dopo”

Le parole di Tudor al termine della gara pareggiata contro l'Atalanta

Set 27, 20251 Lettura
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Igor Tudor, Head Coach of Juventus FC speaks to the media in a post match press conference during the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 22, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images)

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juventus-Atalanta. FootballMagazine.it ha ripreso le sue parole.

Qual è la sua analisi del match?

“Il primo tempo è stato il migliore da quando alleno la Juventus: il gol subito non c’entrava niente. Nella ripresa abbiamo spinto così come loro: non siamo riusciti a segnare. Oggi si sono affrontate due squadre da Champions”.

Come commenta la partita di Zhegrova?

“È appena arrivato, giocare ogni tre giorni non favorisce la facilità nell’inserimento nella squadra. Ha qualità e in futuro potrà dimostrare di più dopo un periodo di adattamento”.

Bremer si è fatto male? Come commenta la partita di Cabal?

“Non credo che Bremer si sia fatto male, solo un lieve affaticamento. Cabal è importante, un ragazzo d’oro. Sono contento per il suo gol. Peccato non essere riusciti a far entrare anche David”.

Avete pareggiato due partite di fila…

“Prima di commentare, viene la prestazione. A fine primo tempo ho fatto i complimenti ai ragazzi: è stata una grande Juve. Il risultato viene dopo”.

Il suo giudizio sulla partita di Koopmeiners?

“Bene. Mi è piaciuto come il resto della squadra”.

Ha più rammarico per questa partita o per le due precedenti?

“Perché dobbiamo parlare del passato? Conta questa partita. Abbiamo disputato un’ottima partita contro una squadra da Champions. Il passato lasciamolo stare”.

Avete troppa discontinuità nei 90’?

“Cosa c’entra la discontinuità? Trovatemi una squadra che gioca uguale per tutti i 90’. Questo è il calcio”.

Openda può fare il trequartista?

“Difficile. È una prima punta come Vlahovic e David. Adattato sicuramente sì”.

State pensando di cambiare il sistema di gioco?

“Difficile”.

Come sta Thuram?

“Aveva un problema al polpaccio. Ha fatto un buon primo tempo con grandi doti. Doveva uscire. Valutiamo ora come sta e quanto è grave”.

