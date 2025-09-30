Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Svolta San Siro, si alla vendita: via libera del Comune di Milano

Approvata nella notte la delibera che apre alla cessione dello stadio a Milan e Inter. Votazione al termine di una maratona politica durata oltre 11 ore

Dopo oltre 11 ore di dibattito, il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera che autorizza la vendita dello stadio di San Siro alle società calcistiche Milan e Inter. Il provvedimento è passato poco prima delle 4 del mattino, al termine di una seduta fiume che ha tenuto impegnata l’Aula di Palazzo Marino fino alle prime luci dell’alba.

Il voto ha registrato 24 favorevoli, tutti appartenenti alla maggioranza, incluso il sindaco Beppe Sala. I contrari sono stati 20, tra le file dell’opposizione: Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Forza Italia, rappresentata da Alessandro De Chirico, unico del centrodestra a restare in Aula fino alla fine.

Non sono mancate le spaccature anche tra le forze di governo cittadino: sette i voti contrari dalla maggioranza, con tre no da Europa Verde (Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara, Carlo Monguzzi), tre dal Partito Democratico (Angelo Turco, Rosario Pantaleo, Alessandro Giungi), e uno da Enrico Fedrighini del gruppo misto.

Subemendamento della maggioranza e polemiche in Aula

La tensione è salita quando, a fronte dei 239 emendamenti presentati, la maggioranza ha fatto decadere in blocco le proposte residue grazie a un subemendamento “tagliola”, suscitando la reazione veemente dell’opposizione, che ha annunciato esposti per verificare la legittimità dell’operazione.

Durante le dichiarazioni di voto, il capogruppo della lista Sala, Marco Fumagalli, ha annunciato le dimissioni, spiegando di non aver partecipato al voto pur dichiarandosi contrario: “Avrei votato contro, ma ho una responsabilità verso i miei colleghi e il sindaco”, ha dichiarato. Non ha partecipato al voto nemmeno Manfredi Palmeri del centrodestra.

Scavuzzo: “Grazie all’Aula e agli uffici per il lavoro svolto”

A chiudere i lavori è stata la vicesindaca Anna Scavuzzo, che ha voluto ringraziare tutti i presenti: “Al termine della discussione voglio solo rivolgere un ringraziamento all’Aula e a tutti gli uffici che hanno lavorato in questi mesi”. Con questa decisione, si apre un nuovo capitolo nella storia dello stadio Giuseppe Meazza, simbolo del calcio italiano e ora al centro di un importante passaggio di proprietà destinato a cambiare il futuro sportivo e urbanistico della città.

