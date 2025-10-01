Goleade per Real, Bayern e Atletico. Cade il Liverpool in Turchia

KAIRAT- REAL MADRID 0-5

Prima l’Olympique Marsiglia, ora il Kairat. Tutto facile per il Real Madrid in terra di Kazakistan con una manita mostrata ai padroni di casa. Protagonista della serata è stato il transalpino Kylian Mbappè, autore di una tripletta che ha portato a cinque le sue segnature in ben due turni. Il Kairat finisce al tappeto per la seconda volta dopo l’1-4 nella tana dello Sporting Lisbona accumulando un passivo horror di nove reti in due gare a fronte di un solo gol realizzato. Al 25′ Kalmurza commette fallo su Mastantuono e il Real Madrid beneficia di un penalty, Dagli undici metri Mbappè non fallisce e porta in vantaggio i Blancos. Terza rete per lui in Champions League dopo le due rifilate all’Olympique Marsiglia. Al 7′ della ripresa il transalpino raddoppia con un destro dal centro dell’area sugli sviluppi di un’azione di contropiede partita addirittura dalla porta di Courtois. Al 28′ Mbappè riceve da Guler e, con un tiro da centroarea, sigla il 3-0 e la tripletta personale. Al 38′ il Real continua a parlare francese con Camavinga che, di testa, su suggerimento di Rodrygo, sigla il 4-0. Al 48′ Diaz, su imbeccata di Gonzalo Garcia, da centroarea realizza il definitivo 5-0.

OLYMPIQUE MARSIGLIA- AJAX 4-0

Riscatto con gli interessi. L’Olympique Marsiglia si lascia alle spalle l’amarezza della sconfitta del primo turno di Champions League contro il Real Madrid e infligge all’Ajax un pesante poker. I lancieri sono al loro secondo cappaò di fila dopo quello con l’Inter e, anche per questa partita, hanno visto il loro reparto offensivo rimanere a secco. Al 6′ i francesi vanno in vantaggio con una conclusione dal limite di Igor Paixao su assist di Aubameyang. Al 12′ ancora lui, e sempre dalla lunga distanza ma su assist di Vermeeren, raddoppia. Al 26′ un sinistro di Greenwood consente alla squadra di Roberto De Zerbi di allungare ulteriormente. Al 7′ della ripresa Aubameyang confeziona il poker ricevendo la sfera da Igor Paixao in seguito a un’azione di contropiede.

CHELSEA- BENFICA 1-0

Dopo il pesante tonfo casalingo in campionato con il Brighton,il Chelsea di Enzo Maresca torna a respirare aria di vittoria in Champions League superando di misura il Benfica e condannandolo alla seconda sconfitta consecutiva dopo il clamoroso 2-3 patito in casa dal Qarabag.Rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Joao Pedro in pieno recupero, i Blues hanno invece cancellato dalla lavagna dei brutti ricordi lo stop dell’esordio in terra teutonica con il Bayern Monaco (1-3). Al 18′ arriva la svolta della gara con un’autorete di Rios.

GALATASARAY- LIVERPOOL 1-0

L’impresa è servita. Dopo essere uscito a pezzi dall’incontro dell’esordio contro l’Eintracht Francoforte (1-5), il Galatasaray si riscatta nel modo migliore lasciando a secco un Liverpool che non è riuscito a rialzare la testa dopo il primo stop in Premier League contro il Crystal Palace. I Reds non si concedono quindi il bis della vittoria contro l’Atletico Madrid. Al minuto 16 Szoboszlai commette fallo su Yilmaz ed è rigore per il Galatasaray. Dal dischetto l’ex Napoli Osimhen non fallisce segnando l’1-0 dei turchi che decide la partita.

PAFOS- BAYERN MONACO 1-5

Dal Chelsea al Pafos, cambia la caratura dell’avversaria ma non la musica. Il Bayern Monaco si regala ancora una serata di buona vendemmia rifilando ai ciprioti un pokerissimo. Il Pafos resta quindi a quota uno per effetto del pareggio dell’esordio con i greci dell’Olympiacos. Al 15′ Kane sbuca su una punizione di Olise e infila la porta cipriota di destro per l’1-0. Al 20′ è già raddoppio con Guerreiro su suggerimento di Jackson. Al minuto 31 Jackson, di destro, su assist di Olise, segna il 3-0. Al 34′ Kane, di sinistro, confeziona il poker regalandosi così la doppietta personale. Al 45′ i ciprioti accorciano le distanze con un destro dal limite di Orsic. Al 23′ della ripresa il Bayern ritraccia il fossato con un sinistro da posizione decentrata di Olise.

BODOE GLIMT- TOTTENHAM 2-2

Sotto di due reti, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e acciuffato il pareggio. Contro il coriaceo Bodoe Glimt il Tottenham impatta per 2-2 e dà continuità di rendimento al suo cammino in Champions dopo l’1-0 al Villareal . I padroni di casa sono invece al secondo segno ics di fila dopo quello sul terreno dello Slavia Praga. All’8′ della ripresa i norvegesi si portano in vantaggio con un destro di Hauge su assist di Evjen. Al 21′ arriva il raddoppio, sempre di Hauge e sempre d’intesa con Evjen ma questa volta di sinistro. Il Tottenham prova a riprenderla e accorcia le distanze con un’incornata di Van de Ven al 23′ su punizione di Porro.

ATLETICO MADRID- EINTRACHT FRANCOFORTE 4-1

Tra la voglia di riscatto e quella di continuità ha prevalso la prima. Reduce dal 2-3 all’Anfield Road contro il Liverpool, l’Atletico Madrid si è riscattato nel modo migliore calando un poker ai danni di un Eintracht Francoforte che ha subito quasi in proporzione a quanto aveva invece inflitto al Galatasaray lo scorso turno. Dopo soli quattro minuti Raspadori, di sinistro, porta in vantaggio gli iberici. Al minuto 33 Le Normand, da distanza ravvicinata e sugli sviluppi di un corner, raddoppia. Al minuto 46 i padroni di casa ampliano il fossato grazie a un sinistro di Griezmann. Al 12′ della ripresa Burkardt riceve la sfera da Knauff e consente ai tedeschi di accorciare le distanze con un tiro di sinistro. L’Atletico Madrid, però, riallunga al minuto 25 grazie a un’incornata di Simeone sugli sviluppi di un corner. Al 34′ Amenda colpisce la sfera con la mano ed è rigore per gli iberici. Dagli undici metri Alvarez non fallisce calando il pokerissimo.