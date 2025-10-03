Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

L’Aston Villa stende il Feyenoord, rimonta Dinamo Zagabria

Il Porto continua il suo gran periodo di forma con un bel successo contro la Stella Rossa, l’Aston Villa stende il Feyenoord e il Lione vince contro il Salisburgo

Ott 3, 20252 Lettura
ROTTERDAM, NETHERLANDS - OCTOBER 02: Emiliano Buendia of Aston Villa celebrates scoring his team's first goal with teammates Ian Maatsen and Boubacar Kamara during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 match between Feyenoord and Aston Villa FC at De Kuip on October 02, 2025 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Lars Baron - UEFA/UEFA via Getty Images)

Le partite rimanenti hanno descritto la situazione attuale delle squadre in questo momento. Si parte subito dal Panathinaikos, che perde clamorosamente in casa contro il Go Ahead Eagles dopo il successo per 4-1 contro lo Young Boys in trasferta la scorsa settimana. Decisiva la doppietta di Smit in 7 minuti, che ribalta il vantaggio dei padroni di casa siglato dal solito Świderski. Proprio gli svizzeri gialloneri sorprendentemente cancellano quanto successo nel turno precedente e realizzano il bel successo contro la Steaua Bucarest per 0-2. Anche in questo caso determinante la doppietta di Monteiro, esterno svizzero-portoghese classe ’99.

Vittoria fuori casa anche per il Betis Siviglia, che dopo la finale persa nello scorso anno contro il Chelsea vogliono riscattarsi in Europa League. Decisivi contro il Ludogorets il solito Lo Celso e l’autogol di Son al 53°. Ottima partita da parte del Viktoria Plzeň, che con un netto 3-0 contro il Malmö riesce a conquistare i primi 3 punti dopo il pareggio maturato contro il Ferencvárosi e il passo falso anche in campionato contro il Football Club Zlín. Strada spianata per i padroni di casa già nei primi 45 minuti con le reti di Vydra al 34’ e Durosinmi al 44’. Nella ripresa chiude i conti Karel Spáčil. Da segnalare 3 espulsioni in questa partita: Johnsen al 38’, Dosi al 57’ e Guðjohnsen al 95’.

Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco si impone per 2-1 contro il Nizza, che dunque trova la sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro la Roma. Avvio in scioltezza con l’ennesima doppietta della serata siglata dal turco Aktürkoğlu, ma al 37’ Kevin Carlos ha accorciato le distanze su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non cambia, e i turchi riescono a strappare i 3 punti e ritrovare serenità dopo la brutta batosta subita contro la Dinamo Zagabria per 3-1.

Di seguito le altre partite hanno visto il Brann battere l’Utrecht, il Celtic cade contro il Braga, il Midtjylland compie un’impresa in Inghilterra contro il Nottingham Forest. L’Aston Villa continua a regalare emozioni indescrivibili a suon di super prestazioni anche fuori casa, il Celta Vigo e il Basilea strappano 3 punti pesantissimi e il Porto di Farioli non si arrende mai, risolvendo una partita complicatissima contro la Stella Rossa all’89°. Il Rangers perde di misura contro lo Sturm Graz. Il gol di Gassama al 49’ ha accorciato le distanze, ma non è bastato.

Il Maccabi Tel-Aviv perde dopo essere stati in vantaggio al 14° con la rete di Farkhi, la Dinamo Zagabria ribalta il match con Lisica al 16’ e Ljubicic (doppietta). Il Lione batte il Salisburgo in maniera netta per 2-0 grazie alle reti di Satriano e Kluivert, con il gioco di Fonseca che sta stupendo tutti all’inizio di questa stagione. Il Ferencvárosi espugna la ‘Luminus Arena’ contro il Genk e vola a 4 punti in classifica. Decisivo il gol di Varga al 44’. Ora la competizione riprenderà esattamente tra 20 giorni, con la speranza di tornare carichi e tornare ad avere sin da subito partite con mille emozioni!

0 Shares

Articoli correlati

Incredibile Roma, tre rigori sbagliati di fila! Il Lille passa 0-1

Ott 3, 2025

Il Bologna non si sblocca, contro il Friburgo è solo 1-1

Ott 3, 2025

Roma-Lille, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

Ott 2, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.