Conference League

La Fiorentina inizia col piede giusto, 2-0 all’esordio

Apre Piccoli, chiude Ndour: i viola ottengono tre punti contro il Sigma Olomouc, nonostante qualche brivido

Ott 3, 20251 Lettura
FLORENCE, ITALY - OCTOBER 02: Cher Ndour of Fiorentina celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD1 match between ACF Fiorentina and SK Sigma Olomouc at Stadio Artemio Franchi on October 02, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Losanna comincia bene e batte 3-0 il Breioablik, squadra islandese. Gli armeni del Noah battono a sorpresa il Rijeka per 1-0, risultato che si è sbloccato dopo solo 6 minuti. 5-0 da parte dei bosniaci del Zrinjski Mostar al Lincoln Red Imps, squadra gibilterriana. Il Jagiellonia d’altro canto riesce ad imporsi 1-0 sull’Hamrun Spartans, decide una rete di Balleste. Il Lech Poznan cala il poker sul Rapid Vienna, mentre il Magonza espugna Nicosia di misura con un rigore di Nadiem Amiri, vecchia conoscenza della Serie A al Genoa.

Per gli spagnoli del Rayo Vallecano, invece, normale amministrazione contro lo Shkendija, 2-0 con le reti di Unai Lopez e Fran Perez. 1-1 tra il Kuopion Palloseura e il KF Drita. La partita di spicco era Dynamo Kiev-Crystal Palace, dove gli inglesi hanno superato gli ucraini con il risultato di 0-2. A segno Daniel Munoz e l’ex Arsenal Eddie Nketiah. Palace che ha anche concluso la gara in 10, dopo che l’ex Torino Borna Sosa si è fatto ammonire due volte in due minuti, tra 74’ e 76’. Continua quindi il periodo di grazia per la squadra di Oliver Glasner, che è 3° in Premier con 12 punti in 5 giornate di campionato.

L’Universitatea Craiova perde 2-0 in casa del Rakow, mentre il Legia Varsavia perde sorprendentemente 0-1 contro i turchi del Samsunspor. Lo Sparta Praga chiude la pratica irlandese Shamrock Rovers con un netto 4-1, e la compagine slovena del Celje vince 3-1 con l’AEK Atene. 0-0 tra Shelbourne (Irlanda) ed Hacken (Svezia). La partita più rocambolesca avviene tra Aberdeen e Shaktar Donetsk, 2-3 per gli ospiti. Anche lo Slovan Bratislava dà filo da torcere allo Strasburgo, che però vince di misura 1-2. L’AEK Larnaca, invece, schianta 4-0 l’AZ Alkmaar in una partita a senso unico.

La Fiorentina di Pioli ritrova finalmente la vittoria: 2-0 ai cechi del Sigma Olomouc, segnano Piccoli (al primo gol europeo in carriera) e Ndour.
I Viola, dopo la vittoria in Conference, devono assolutamente andare a caccia dei primi 3 punti in Serie A che stentano ancora ad arrivare: sono solo 3 punti in 5 giornate, decisamente troppo poco per l’obiettivo Europa della società e del mister. Sarà decisivo l’aiuto dei giocatori chiave come Gudmundsson e Kean, che finora si sono visti poco.

