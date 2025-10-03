Le probabili formazioni della 6° giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo
Venerdì 3 ottobre, ore 20:45
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Orban G., Giovane. All. Zanetti.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè I., Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
Le probabili formazioni di Lazio-Torino
Sabato 4 ottobre, ore 15:00
LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Cancellieri, Basic, Cataldi, Zaccagni; Dia, Castellanos. All. Sarri.
TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni.
Le probabili formazioni di Parma-Lecce
Sabato 4 ottobre, ore 15:00
PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati Ndiaye; Britschgi, Bernabè, Keita M., Valeri; Oristanio; Cutrone, Pellegrino M. All. Cuesta.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Berisha M.; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.
Le probabili formazioni di Inter-Cremonese
Sabato 4 ottobre, ore 18:00
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny; Martinez L. All. Chivu
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Vazquez, Bonazzoli. All. Nicola.
Le probabili formazioni di Atalanta-Como
Sabato 4 ottobre, ore 20:45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson D.S., Bernasconi; Samardzic, Sulemana K.; Krstovic. All. Juric.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz N., Kuhn; Douvikas
Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari
Domenica 5 ottobre, ore 12:30
UDINESE (3-5-1-1): Sava; Bertola, Kristensen T., Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara H.; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito Se.
Le probabili formazioni di Bologna-Pisa
Domenica 5 ottobre, ore 15:00
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.
PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo A., Bonfanti; Tourè I., Akinsanmiro, Marin M., Hojholt, Leris; Tramoni M.; Nzola. All. Gilardino.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma
Domenica 5 ottobre, ore 15:00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri L.; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson A., Kean. All. Pioli.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Konè M., Angelino; Soulè, Pellegrini Lo.; Dovbyk. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Napoli-Genoa
Domenica 5 ottobre, ore 18:00
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha O.; Colombo. All. Vieira.
Le probabili formazioni di Juventus-Milan
Domenica 5 ottobre, ore 20:45
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly L.; Kalulu, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.