Roma capolista; identità chiara, difesa di ferro e leadership da grande

La Roma di Gasperini chiude il primo mese e mezzo di Serie A in vetta alla classifica. Una leadership che non è un caso

Ott 6, 20252 Lettura
23.08.2025 Roma vs Bologna (Serie A) Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)

Dopo sei giornate di campionato, la Roma è in testa alla Serie A con 15 punti, frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta. Al di là del primato, colpisce la qualità della struttura costruita da Gian Piero Gasperini, vero artefice di questo primato e capace di dare alla squadra un’identità precisa e competitiva. Il dato che spicca è quello difensivo: appena due gol subiti, miglior retroguardia del torneo. Un segnale chiaro della nuova solidità giallorossa. L’attacco, con 7 gol all’attivo, non brilla per prolificità ma si dimostra coerente con un sistema che privilegia il controllo del gioco, l’aggressività nella riconquista e il cinismo nelle zone calde del campo. La Roma non stravolge, ma colpisce quando serve. Emblematica in questo senso la vittoria in rimonta a Firenze, diventata il manifesto della nuova mentalità: sotto nel primo tempo, i giallorossi hanno ribaltato la partita grazie ai colpi di Soulé e Cristante, sfruttando le palle inattive – uno degli aspetti più curati nel lavoro settimanale. Una prova di maturità, di lettura dei momenti e di capacità di gestione.

Intensità e leadership, palla inattiva “arma”

Il gioco voluto da Gasperini si fonda su linee corte, densità centrale e transizioni rapide. La Roma aggredisce in avanti con pressing a ondate, marcature forti e ricerca immediata della verticalità. A fare la differenza sono anche i piazzati: corner e punizioni laterali generano occasioni con movimenti sincronizzati e blocchi ben eseguiti. Non c’è un solo trascinatore, ma una catena di protagonisti che si alternano con efficacia. Soulé è spesso decisivo in zona gol, mentre Dovbyk, nonostante un solo centro e prestazioni a tratti altalenanti, lavora spalle alla porta creando spazi per gli inserimenti. A centrocampo si sta imponendo con forza Manu Konè, autentico uomo in più del nuovo corso: dinamico, aggressivo, sempre nel vivo del gioco, è diventato un vero dominatore della mediana, prezioso sia in fase di interdizione che nella transizione offensiva. Cristante incide nei dettagli che contano, dai secondi palloni alla lettura sulle palle inattive. La leadership è distribuita anche nel reparto arretrato: Mancini è il riferimento emotivo e tecnico della linea difensiva, ben supportato dalla fisicità di Ndicka e dalla versatilità di Celik. Un assetto che rende la Roma più compatta, meno prevedibile e più pronta a reagire anche nei momenti complessi delle partite.

Resilienza post-Europa

Dopo la battuta d’arresto europea, la Roma ha saputo reagire subito in campionato, dimostrando una tenuta mentale forte. Un altro segnale che questa vetta non è frutto del caso. L’impronta dell’allenatore si vede: intensità, duelli e occupazione dell’area sono diventati marchi riconoscibili, ma con un pragmatismo che ha elevato soprattutto la fase difensiva. Se la solidità dietro è il vero punto di forza, qualche margine di miglioramento resta in avanti. I sette gol segnati rappresentano il minimo sindacale per chi punta in alto. La produzione offensiva va affinata, trasformando il dominio territoriale in occasioni più nitide e, di conseguenza, in gol.

Obiettivi: piedi saldi, testa alta

L’obiettivo dichiarato resta la qualificazione in Champions League, un traguardo strutturale che con questa stabilità sembra ampiamente alla portata. Ma l’ambizione non si ferma qui. Lo scudetto non viene nominato, ma nemmeno escluso: se l’indice di pericolosità offensiva dovesse alzarsi, la Roma può restare nel gruppo di testa fino a primavera. La gestione dei doppi impegni sarà cruciale. L’Europa richiede equilibrio e rotazioni intelligenti: la Roma dovrà dimostrare di saper reggere il ritmo, mantenendo l’identità trovata. Il prossimo appuntamento contro l’Inter sarà uno scontro diretto che potrà dire molto sulla reale continuità del progetto. Servirà confermare la compattezza difensiva e aggiungere quel pizzico di brillantezza negli ultimi venti metri che può trasformare una buona squadra in una candidata vera. Per ora, i numeri e la sensazione sono dalla parte dei giallorossi.

Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Fondatore e Direttore Responsabile dal 2010. Una passione che si è trasformata in lavoro.

