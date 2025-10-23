Liverpool, Bayern e Chelsea a valanga, ok Galatasaray e Athletic

ATLETICO BILBAO- QARABAG 3-1

Dopo due stop con Arsenal e Borussia Dortmund, trova i primi tre punti del suo cammino di Champions. Sotto di una rete dopo un solo minuto di gioco contro il Qarabag, l’Atletico Bilbao rimonta e trova una vittoria convincente. Il Qarabag non riesce invece a calare il tris dopo le poste piene conquistate con Benfica e Copenhagen e resta a quota sei. Tempo pochi secondi e il Qarabag prende già il volo con un destro di Andrade. Al 40′ gli iberici pareggiano con un sinistro dal limite di Guruzeta che raccoglie un filtrante di Jauregizar e infila la palla dell’1-1. Al 25′ della ripresa Navarro, con un destro da fuori area su suggerimento di Berenguer, capovolge l’esito della contesa a favore della formazione basca. Il 3-1 che suggella il successo dei padroni di casa è opera di Guruzeta al minuto 43 grazie a un assist di testa di Jaurezigar sugli sviluppi di un corner. Per lui si tratta della doppietta personale e della terza rete in Champions dopo quella segnata contro il Borussia Dortmund.

GALATASARAY- BODOE GLIMT 3-1

La vittoria con il Liverpool trova subito una compagna. Il Galatasaray supera anche i norvegesi del Bodoe Glimt proponendosi con vigore per il discorso qualificazione diretta agli ottavi. Il Bodoe Glimt, invece, resta a due punti ancora a secco di vittorie dopo i segni ics con Slavia Praga e Tottenham.. Al 3′ l’ex Napoli Osimhen porta in vantaggio i padroni di casa con un destro da centroarea su suggerimento di Lemine. Al 33′ ancora lui, ma questa volta di sinistro, raddoppia. Al 15′ della ripresa Akgun, con un sinistro da centroarea, segna il 3-0. Vano il gol dell’accorciamento delle distanze ospite con un colpo di testa di Helmersen al 30′ su traversone di Bjorkan.

CHELSEA- AJAX 5-1

La sconfitta inaugurale con il Bayern Monaco? Già dimenticata. Il Chelsea si prende il suo secondo elisir dell’oblio dopo quello contro il Benfica rifilando una manita all’Ajax e confermando il suo ottimo momento. I lancieri olandesi, invece, subiscono la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Inter e Olympique Marsiglia togliendosi la platonica soddisfazione di riuscire a segnare dopo due partite a secco ma con un reparto difensivo disastroso che ha subito undici reti ed è il peggiore del girone di Champions insieme con quello dell’Eintracht Francoforte. Per loro la classifica dice ancora zero punti. Al 17′ l’Ajax resta peraltro in dieci per l’espulsione con rosso diretto di Taylor per un intervento duro. I Blues ne approfittano e vanno in vantaggio al minuto 18 con Guiu su assist di testa di Fofana susseguente a un calcio piazzato. Al 27′ arriva il raddoppio con un destro dal limite di Caicedo su imbeccata di Gittens. Quattro minuti dopo Adarabioyo commette fallo su Moro ed è rigore per gli olandesi. Dal dischetto Weghorst non fallisce per il provvisorio 2-1. Al 44′, però, proprio lui procura un rigore al Chelsea commettendo fallo su Enzo Fernandez. Quest’ultimo trasforma il rigore per il 3-1 della squadra di Enzo Maresca. Al 51′ altro rigore per i padroni di casa per un fallo di Baas su Estevao. Quest’ultimo va all’esecuzione e segna il 4-1 dei Blues. Al 3′ della ripresa George, con un destro da centro area su assist di Andrey Santos, allarga ancora maggiormente il fossato a beneficio dei londinesi.

SPORTING LISBONA- OLYMPIQUE MARSIGLIA 2-1

Sotto di una rete, non si è scomposto e ha fatto sua la gara. Lo Sporting Lisbona lascia al palo l’Olympique Marsiglia imponendosi per 2-1 riscatta la sconfitta contro il Napoli e si prende la seconda vittoria dopo il 4-1 del turno inaugurale contro il Kairat. I francesi, invece, si confermano fragili lontani dal campo amico subendo la seconda sconfitta esterna dopo quella contro il Real Madrid e non bissando il poker con cui avevano liquidato l’Ajax. Al 14′ i transalpini si portano in vantaggio con un destro dal limite di Paixao su azione di contropiede orchestrata da Aubameyang. Al 47′ gli ospiti restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Emerson per somma di ammonizioni. Al 24′ della ripresa i lusitani pareggiano con un sinistro di Catamo su assist di Pote, dopo essersi consultato con il Var l’arbitro convalida la rete. Al 41′ i padroni di casa rovesciano l’esito della gara con un destro di Alisson Santos.

MONACO- TOTTENHAM 0-0

Nè vinti né vincitori tra Monaco e Tottenham. I padroni di casa raccolgono il secondo pareggio dopo quello, sempre sul campo amico, con il Manchester City e devono ancora rinviare la prima vittoria. I londinesi, reduci da uno stop casalingo in campionato contro l’Aston Villa, sono al secondo segno ics di fila dopo quello contro i norvegesi del Bodoe Glimt ma rimangono imbattuti e in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi con i loro cinque punti all’attivo. Il punteggio fotografa un andamento tutto sommato equilibrato e si può quindi considerare verdetto equo.

EINTRACHT FRANCOFORTE- LIVERPOOL 1-5

Le delusioni di campionato dove, contro il Manchester United, è incappato nel terzo stop consecutivo dopo quelli con Crystal Palace e Chelsea, le smaltisce in Champions League. Il Liverpool mette a sedere l’Eintracht Francoforte superandolo con un netto 5-1. I Reds riscattano così nel modo migliore la sconfitta contro i turchi del Galatasaray. La squadra della città bagnata dal fiume Meno, invece, ingoia un altro boccone amarissimo dopo l’1-5 con cui era capitolata sul campo dell’Atletico Madrid e resta a quota tre per effetto della vittoria nel turno d’esordio con il Galatasaray con undici reti al passivo che, con l’Ajax, la rendono la peggior difesa del gruppo. Al 26′ Kristensen riceve la sfera da Gotze e porta in vantaggio i teutonici con un tiro di destro. Al 35′ l’ex di turno Ekitikè, su assist di Robertson in seguito a un’azione di contropiede, pareggia. Al 39′ Van Dijk di testa su calcio d’angolo capovolge l’esito della contesa a favore degli inglesi. Al minuto 44 Konate, di testa, su corner di Szoboszlai, sigla il 3-1 allargando il fossato a favore del Liverpool. Al 21′ della ripresa Gakpo si regala la doppietta personale finalizzando nel modo migliore un contropiede avviato dall’ex Bayer Leverkusen Wirtz. Al 25′ ancora quest’ultimo mette Szoboszlai in condizione di segnare di destro il 5-1.

BAYERN MONACO- BRUGES 4-0

Brillante in campionato, spumeggiante in Champions League. Anche in ambito europeo il Bayern Monaco sa sempre infilarsi lo stesso vestito sgargiante e liquida disinvoltamente il Bruges con una mano di poker. Terzo acuto in altrettante partite per i bavaresi dopo quello con il Chelsea e con i ciprioti del Pafos. Il Bruges, invece, non riscatta la sconfitta con l’Atalanta e resta a quota tre punti per effetto della vittoria nel primo turno contro il Monaco per 4-1. Al 5′ i bavaresi si portano in vantaggio per merito di Karl che segna con un sinistro da fuori area su imbeccata di Tah. Al 14′ Kane raddoppia su assist di Laimer e con un destro da distanza ravvicinata. Al minuto 34 Diaz riceve la sfera ancora da Laimer e segna il 3-0 con una conclusione di destro. Al 34′ della ripresa Jackson, di destro, sigla il poker.