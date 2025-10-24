Le probabili formazioni della 8ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Milan-Pisa
Venerdì 24 ottobre, ore 20:45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Ricci S., Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo A.; Tourè I., Akinsanmiro, Aebischer, Marin M., Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino.
Le probabili formazioni di Parma-Como
Sabato 25 ottobre, ore 15:00
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Almqvist, Estevez, Keita, Bernabè, Britschgi; Cutrone, Pellegrino M. All. Cuesta.
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic I., Diego Carlos, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Vojvoda, Morata, Paz N. All. Fabregas.
Le probabili formazioni di Udinese-Lecce
Sabato 25 ottobre, ore 15:00
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara H.; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Berisha M.; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco.
Le probabili formazioni di Napoli-Inter
Sabato 25 ottobre, ore 18:00
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez L. All. Chivu.
Le probabili formazioni di Cremonese-Atalanta
Sabato 25 ottobre, ore 20:45
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric.
Le probabili formazioni di Torino-Genoa
Domenica 26 ottobre, ore 12:30
TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Nkounkou; Simeone, Adams C. All. Baroni.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha O.; Ekhator. All. Vieira.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma
Domenica 26 ottobre, ore 15:00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Verona-Cagliari
Domenica 26 ottobre, ore 15:00
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini N.; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Orban G., Giovane. All. Zanetti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito Se., Borrelli. All. Pisacane.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna
Domenica 26 ottobre, ore 18:00
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri L.; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson A.; Kean. All. Pioli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda J.; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.
Le probabili formazioni di Lazio-Juventus
Domenica 26 ottobre, ore 20:45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly L., Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.