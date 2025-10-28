Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Juventus

Juve, Spalletti nome caldo per la panchina: trattativa concreta

La Juventus punta su Luciano Spalletti per la panchina dopo l’addio a Tudor. Trattativa concreta: cosa cambia per il futuro bianconero.

Ott 28, 20251 Lettura
GELSENKIRCHEN, GERMANY - JUNE 20: Luciano Spalletti, Head Coach of Italy, looks on prior to the UEFA EURO 2024 group stage match between Spain and Italy at Arena AufSchalke on June 20, 2024 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Juventus è di nuovo al centro delle cronache calcistiche: dopo l’esonero di Igor Tudor, la società bianconera è alla ricerca di un nuovo tecnico capace di risollevare una stagione complicata. Il nome che rimbalza con forza è quello di Luciano Spalletti, reduce dall’esperienza con la Nazionale italiana terminata con un esonero lo scorso giugno.

Secondo diverse fonti, Spalletti sarebbe tra i candidati principali per guidare i bianconeri. Il tecnico toscano, campione d’Italia con il Napoli nel 2023, rappresenta una figura di esperienza e prestigio, in grado di dare un’impronta chiara al progetto tecnico. La Juventus, alle prese con risultati deludenti e un ambiente da ricompattare, potrebbe affidarsi a un allenatore capace di unire carisma e pragmatismo.

Nonostante i contatti, non c’è ancora l’ufficialità di un accordo. le indiscrezioni vicini all’ambiente juventino hanno già frenato gli entusiasmi, sottolineando che la strada non è così in discesa come sembra. Resta il fatto che la Juve ha bisogno di una guida forte e il nome di Spalletti è quello che più scalda i tifosi in questo momento.

Dopo la brusca interruzione del suo percorso in azzurro, Spalletti non ha mai nascosto di voler tornare presto a lavorare. La Juventus, dal canto suo, non può permettersi tentennamenti: il rischio di una stagione fallimentare è concreto e la società sembra intenzionata a dare un segnale forte.

