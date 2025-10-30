Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Crisi Liverpool, è fuori dalla Carabao Cup! Avanti le big

Nei match degli ottavi di finale di Carabao Cup crisi senza fine per il Liverpool: i Reds ancora ko, travolti ad Anfield dal Crystal Palace. La squadra di Slot è alla sesta sconfitta nelle ultime sette gare. Avanti Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle: volano ai quarti in scioltezza Arteta, Guardiola, Maresca e Tonali

Ott 30, 20252 Lettura
TIRANA, ALBANIA - MAY 25: Arne Slot, Head Coach of Feyenoord reacts during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

 Nelle gare odierne gli ottavi di finale di Carabao Cup, il Liverpool non si alza più. La squadra di Arne Slot (con l’ex Fiorentina e Juventus, Federico Chiesa, titolare) è stata sconfitta addirittura 0-3 dal Crystal Palace ad Anfield Road, venendo eliminata al quarto turno dalla Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Si tratta della sesta sconfitta nelle ultime sette gare per i Reds, fra campionato e coppe.

Il Manchester City va avanti: 2-1 in rimonta sullo Swansea (reti di Doku, Marmoush e Cherki a rispondere a Franco). Ok anche il Chelsea, ma con il brivido: la squadra di Maresca va sul 3-0 in casa del Wolverhampton già nei primi 45 minuti grazie ai gol di Santos, George ed Estevao. Arokodare e Wolfe riaprono la partita, poi Delap rimedia un rosso, ma Gittens segna tre minuti dopo il momentaneo 2-4. Ancora Wolfe però al primo minuto di recupero riapre nuovamente le contese, ma finisce 3-4. L’Arsenal stende il Brighton: 2-0 con i gol di Nwaneri e Saka. Anche il Newcastle si impone per 2-0 sul Tottenham con le reti di Schar al 24’ minuto e del solito Woltemade al 50’ minuto.

Crisi Liverpool: Reds cadono in casa col Crystal Palace

È ormai una crisi che sembra irreversibile quella del Liverpool, che sembra saper solo perdere: Reds surclassati ad Anfield dalla ‘bestia nera’ Crystal Palace, che si impone per 3-0 e vola ai quarti.

Passano i Gunners

Avanti, più o meno sul velluto, anche le altre big, a partire dall’Arsenal, che regola il Brighton con le reti di Nwaneri e Saka.

Guardiola sorride in rimonta

Vince di rimonta il Manchester City, che va sotto in casa dello Swansea, ma che reagisce trovando le giovani firme dei suoi campioncini Doku, Marmoush e Cherki.

Chelsea al cardiopalma

Rischia di complicarsi la vita il Chelsea, che si porta avanti 3-0 sul campo dei Wolves, ma che poi rischia la clamorosa rimonta prima di imporsi per 4-3.

Il Newcastle in scioltezza sul Tottenham col solito Woltemade

Si qualifica anche il Newcastle, che fa fuori il Tottenham con un gol per tempo: al 24’ minuto i Magpies passano in vantaggio con Schar. Al 5’ minuto della ripresa, il solito Woltemade sigla il raddoppio e chiude la partita.

Nelle prime tre gare degli ottavi di finale di Carabao Cup, in Inghilterra. Tutto facile per il Brentford, che si è imposto con uno 0-5 senza appello sul campo del Grimsby. Jensen, Lewis-Potter e Nelson portano le “Bees” all’intervallo già con il risultato in ghiaccio, mentre nella ripresa c’è stata gloria anche per Carvalho e Collins. Vince ai calci di rigore il Fulham dopo aver concluso i 120 minuti contro Wycombe in pareggio per 1-1. Dagli undici metri è il portiere Lecomte a salvare i suoi, respingendo tre penalty degli avversari. Trionfa infine 1-2 il Cardiff sul campo del Wrexham di Ryan Reynolds.

I risultati di Carabao Cup:

Swansea-Manchester City 1-3

12′ Franco (S), 39′ Doku (M), 77′ Marmoush (M), 90+4′ Cherki (M)

Arsenal-Brighton 2-0

57′ Nwaneri (A), 76′ Saka (A)

Liverpool-Crystal Palace 0-3

41′ e 45′ Sarr (C), 88′ Pino (C)

Wolverhampton-Chelsea 3-4

5′ Santos (C), 15′ George (C), 41′ Estevao (C), 48′ Arokodare (W), 73′ e 90+1′ Wolfe (W), 89′ Gittens (C)

Newcastle-Tottenham 2-0

24′ Schar (N), 50′ Woltemade (N)

Martedì 28 ottobre

Grimsby – Brentford 0-5

Wycombe – Fulham 5-6 d.c.r.

Wrexham – Cardiff 1-2

Premier League

