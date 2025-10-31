Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Il programma del week end, in Premier spicca Chelsea-Tottenham

Scontri al vertice in Bundesliga, derby a Londra. Real, Arsenal e PSG difendono il primato

Ott 31, 20251 Lettura
EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by Ian Stephen/Action Plus/Shutterstock (15515080ai) Moisés Caicedo of Chelsea celebrates scoring Chelsea's first goal in the 17th minute with Enzo Fernández of Chelsea; Stamford Bridge, Chelsea, London, England: Premier League Football, Chelsea versus Liverpool. Chelsea v Liverpool, Premier League, Football, Stamford Bridge, London, UK - 04 Oct 2025

La decima giornata di Premier League si gioca dal 1° al 3 novembre. In vetta c’è l’Arsenal, impegnato sabato alle 16:00 sul campo del Burnley. Il big match è Manchester City–Bournemouth domenica alle 17:30: i Citizens sfidano la rivelazione del campionato. Sabato alle 18:30 spazio al derby di Londra Tottenham–Chelsea, mentre il Sunderland chiuderà il turno lunedì alle 21:00 contro l’Everton. Tra gli altri incontri: Liverpool–Aston Villa per l’Europa e Fulham–Wolves per la salvezza.

Liga, 12ª giornata: Real in casa col Valencia, Atletico-Siviglia il big match

La Liga propone un weekend ricco di sfide decisive. Il match di cartello è Atlético Madrid–Siviglia sabato alle 16:15: i colchoneros cercano il sorpasso in zona Champions. La capolista Real Madrid ospita sabato alle 21:00 un Valencia in crisi, mentre il Barcellona riceve domenica alle 18:30 l’Elche. Aprirà il sabato alle 14:00 Villarreal–Rayo Vallecano, sfida per l’Europa, mentre l’Espanyol giocherà in trasferta contro l’Alavés domenica alle 16:15. In chiave salvezza, occhi su Getafe–Girona e sul posticipo di lunedì tra Real Oviedo e Osasuna.

Bundesliga, 10ª giornata: Bayern-Leverkusen e Lipsia-Stoccarda infiammano il weekend

Turno ad alta tensione in Bundesliga. Sabato alle 15:30 si gioca RB Lipsia–Stoccarda, sfida diretta per il vertice tra seconda e terza. Poco dopo, alle 18:30, la capolista Bayern Monaco ospita il Leverkusen nel big match di giornata. Ad aprire il weekend, Augsburg–Borussia Dortmund venerdì alle 20:30. Nella corsa all’Europa, Eintracht e Hoffenheim affrontano rispettivamente Heidenheim e Wolfsburg. In coda, il M’Gladbach cerca riscatto sul campo del St. Pauli, mentre Mainz e Heidenheim sfidano Werder Brema ed Eintracht.

Ligue 1, 10ª giornata: il PSG difende la vetta, Marsiglia e Monaco inseguono

Classifica cortissima in Ligue 1, con sei squadre racchiuse in due punti. La capolista PSG apre il turno sabato alle 17:00 contro il Nizza, mentre il Monaco ospita il Paris FC alle 19:00. Tra le inseguitrici, il Marsiglia sarà di scena sabato alle 21:05 sul campo dell’Auxerre, e lo Strasburgo  giocherà domenica alle 15:00 contro il Rennes. In serata, Lione a Brest (20:45) e Lens in casa col Lorient. In zona Europa, il Lilla ospita l’Angers, mentre in coda il Metz cerca punti a Nantes.

