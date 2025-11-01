Le probabili formazioni della 10ª giornata di Serie A 2025/26

UDINESE-ATALANTA
sabato ore 15
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Buksa, Zaniolo. All. Runjaic.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Juric.
NAPOLI-COMO
sabato ore 18
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
CREMONESE-JUVENTUS
sabato ore 20:45
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Rugani; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Openda; Vlahovic. All. Spalletti.
VERONA-INTER
domenica ore 12:30
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Orban, Giovane. All. Zanetti.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.
FIORENTINA-LECCE
domenica ore 15
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson; Kean. All. Pioli
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
TORINO-PISA
domenica ore 15
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Simeone, Ngonge. All. Baroni.
PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Nzola. All. Gilardino.
PARMA-BOLOGNA
domenica ore 18
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Pellegrino, Cutrone. All. Cuesta.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.
MILAN-ROMA
domenica ore 20:45
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao; Nkunku. All. Allegri.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. All. Gasperini.
SASSUOLO-GENOA
lunedì ore 18:30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. All. Vieira.
LAZIO-CAGLIARI
lunedì ore 20:45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Ze Pedro, Idrissi; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Borrelli. All. Pisacane.