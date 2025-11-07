Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Conference League

Fiorentina, altro ko: Lee regala la vittoria al Mainz nel recupero

I gigliati partono bene e sbloccano la gara con Sohm, ma poi Hollerbach e Lee ribaltano tutto nella ripresa

Nov 7, 20251 Lettura
VIENNA, AUSTRIA - OCTOBER 23: Janis Antiste of SK Rapid Vienna is challenged by Fabiano Parisi and Hans Nicolussi Caviglia of Fiorentina during the UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD2 match between SK Rapid and ACF Fiorentina at Weststadion on October 23, 2025 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 3° giornata di Conference League è amara per la Fiorentina, che perde contro il Magonza (prima sconfitta in Conference); prima segna Sohm al 16’, poi Hollerbach al 68’ sigla la rete del pari ed infine Lee Jae-Sung al 95’. Esordio amaro per Galloppa, allenatore ad interim in attesa di Paolo Vanoli, che dovrà risolvere il contratto col Torino prima di accasarsi alla compagine toscana. Dunque, 6 punti in 3 partite per i Viola, con la Serie A che vede i fiorentini addirittura in ultima posizione.

Il Samsunspor, invece, vince 3-0 con l’Hamrun Spartans e rimane a punteggio pieno così come il Celje che fa il colpaccio e batte 2-1 il Legia Varsavia. Reti bianche tra Sparta Praga e Rakow , così come tra Larnaca ed Aberdeen. 1-1 tra AEK Atene e Shamrock Rovers. A segno Jovic su rigore al 90’ per i padroni di casa. Tutto facile per lo Shaktar, che batte 2-0 gli islandesi del Breioablik. Invece, il Sigma Olomouc supera in trasferta il Noah col finale di 1-2. Altra sorpresa, il netto 3-1 del Kuopion Palloseura sullo Slovan Bratislava.

Terza sconfitta in tre partite per il Rapid Vienna, che perde contro i rumeni dell’Universitatea Craiova per 0-1. Lo Strasburgo invece supera 1-2 l’Hacken con i gol di Enciso e Godo, sono 7 punti su 9 disponibili.
6-0 tra Dynamo Kiev e Zrinjski Monstar, gli ucraini dilagano totalmente nella loro prima vittoria europea. 1-1 tra Lincoln Red Imps (Gibilterra) e Rijeka (Croazia), così come Losanna (Svizzera) ed Omonia Nicosia (Cipro). Folle Rayo Vallecano, che batte 3-2 il Lech Poznan con due gol al 83’ prima ed al 94’ poi, salendo quindi a quota 7 punti.

Il Palace supera agilmente l’AZ Alkmaar, grazie ai gol di Lacroix e la doppietta di Sarr. Serata storta per Mateta che sbaglia un rigore. Vince di misura il KF Drita sugli irlandesi dello Shelbourne FC. Pareggio al fotofinish per lo Jagiellonia a casa dello Shkendija: viene espulso prima Balleste al 96’ per gli ospiti sul risultato di 1-0, che poi però segnano l’1-1 4 minuti dopo con Sergio Lozano. Alla fine della giornata ci sono quindi Samsunspor, Celje e Magonza a punteggio pieno. La Fiorentina occupa la piazza numero 8, l’ultimo posto disponibile per il passaggio diretto del turno senza passare dai playoff.

