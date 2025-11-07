Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

Il programma del week end, in Premier c’è Man City-Liverpool

Weekend di grande calcio in tutta Europa: dai big match di Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1 alle sfide salvezza che possono cambiare la classifica.

Nov 7, 20252 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Weekend da non perdere in Premier League. Domenica alle 17:30 il Manchester City ospita il Liverpool in uno scontro diretto che può rilanciare la corsa al vertice. L’Arsenal, capolista con 25 punti, sarà impegnato sabato (18:30) sul difficile campo del Sunderland. Ad aprire il turno, sabato alle 13:30, la sfida europea tra Tottenham e Manchester United. In chiave alta, il Chelsea affronta il Wolverhampton nel posticipo serale, mentre il Bournemouth farà visita domenica all’Aston Villa. In coda, West Ham-Burnley (sabato 16:00) e Nottingham-Leeds (domenica 15:00) pesano già come spareggi salvezza.

Powered by

Liga: Real nel derby, Barcellona in trasferta

Weekend intenso anche in Spagna. Il big match arriva sabato alle 21:00 con Espanyol-Villarreal, scontro diretto per l’Europa tra la sesta e la terza forza del campionato. Domenica il Real Madrid affronta in trasferta il derby contro il Rayo Vallecano (16:15), mentre il Barcellona chiude la giornata alle 21:00 sul campo del Celta Vigo. L’Atlético Madrid ospita sabato (18:30) il Levante, mentre il Betis sarà impegnato domenica (18:30) a Valencia, in una sfida che pesa su entrambi i fronti della classifica. In chiave salvezza, occhi su Girona-Alavés e Real Oviedo-Athletic Bilbao, match che possono cambiare gli equilibri in fondo alla graduatoria.

Powered by

Bundesliga: Bayern a Berlino, sfida Champions tra Hoffenheim e Lipsia

Sabato pomeriggio (15:30) la Bundesliga entra nel vivo con un turno chiave per la vetta. Il big match è Hoffenheim-RB Lipsia: i padroni di casa cercano punti per restare in scia Europa, mentre i tedeschi dell’est vogliono avvicinare il Bayern Monaco, capolista, impegnato in trasferta contro l’Union Berlino. Nello stesso orario il Borussia Dortmund sfida l’Amburgo, mentre il Leverkusen riceve l’Heidenheim fanalino di coda. Domenica (17:30) lo Stoccarda proverà a difendere il quarto posto contro l’Augsburg. In zona calda, riflettori sull’anticipo serale Borussia M’Gladbach-Colonia e sul Mainz-Eintracht di domenica, entrambi cruciali nella corsa salvezza.

Powered by

Ligue 1: Lione-PSG illumina il weekend, big match anche a Monaco e Strasburgo

Weekend ad alta tensione in Ligue 1. Il posticipo di domenica (20:45) mette di fronte il Lione e la capolista PSG, in una sfida che può ridisegnare le gerarchie al vertice. Sabato sera (21:05) tocca a Monaco-Lens, confronto diretto tra due squadre in piena corsa Champions, mentre domenica (17:15) Racing Strasburgo e Lilla si giocano punti pesanti per l’Europa. L’unica big non coinvolta in scontri diretti è il Marsiglia, che sabato (17:00) ospita il Brest. In chiave salvezza, riflettori su Angers-Auxerre (domenica 17:15), sfida tra le ultime della classe, e sugli impegni casalinghi di Metz e Lorient contro Nizza e Tolosa.

Powered by
0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Calcio Estero LIVE: Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1 in diretta

Nov 2, 2025

Il programma del week end, in Premier spicca Chelsea-Tottenham

Ott 31, 2025

Crisi Liverpool, è fuori dalla Carabao Cup! Avanti le big

Ott 30, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.