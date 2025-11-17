Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
News Calcio

L’Italia del pallone e quella mentalità che ci tiene piccoli

Nov 17, 20251 Lettura
TALLINN, ESTONIA - OCTOBER 11: Gennari Gattuso, Head Coach of Italy, gestures during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Estonia and Italy at A Le Coq Arena on October 11, 2025 in Tallinn, Estonia. (Photo by Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images)

Ci sono momenti in cui basta un dettaglio, una frase qualunque, per ricordarci quanto il nostro calcio sia ancora intrappolato in una prospettiva ristretta. E spesso imbarazzante. Viviamo in un paese dove tutto diventa bersaglio: gli 0-0, la qualità della Serie A, i giovani che “non sono pronti”, i veterani che “sono finiti”, gli allenatori puntualmente sbagliati. Criticare è diventato un rito collettivo, ma raramente accompagna un’analisi lucida.

Poi arriva una considerazione semplice e onesta come quella di Erling Haaland: ammette di non conoscere un ventenne che proviene dalla Serie B, gioca in un altro campionato ed è riserva nel proprio club. Una constatazione ovvia, priva di arroganza o irriverenza. E invece basta questo per far detonare un orgoglio ferito che nessuno, in realtà, ha toccato. Pio Esposito è un prospetto interessante, un ragazzo che ha qualità e può crescere molto. Ma oggi non è ancora un nome internazionale. Non c’è nulla di offensivo in questo. È la realtà dei fatti, quella che un movimento maturo saprebbe accettare senza trasformarla in un caso nazionale.

E mentre ci infiammiamo per una frase normale, il campo ci riporta alla sostanza: l’Italia che va in vantaggio nel primo tempo contro la Norvegia e poi crolla nella ripresa, subendo una rimonta che pesa più di qualunque polemica social. Una disfatta che dovrebbe alimentare riflessioni serie, non orgogli fuori contesto.

Il punto è proprio questo: il bisogno costante di rivendicare qualcosa, la ricerca ossessiva di una rivincita simbolica, la permalosità elevata a tratto identitario. È questa la vera zavorra che ci rende provinciali,  è questa la lente che deforma tutto, rendendo il nostro calcio più piccolo di quanto potrebbe, e dovrebbe essere. A volte basta una frase, basta una partita, ma il problema, purtroppo, resta sempre lo stesso.

Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Fondatore e Direttore Responsabile dal 2010. Una passione che si è trasformata in lavoro.

