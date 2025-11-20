Le probabili formazioni della 12ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa
sabato 22 novembre, ore 15.00
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Gaetano, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito Se., Borrelli. All. Pisacane.
GENOA (3-4-2-1): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Ellertsson, Vitinha O.; Colombo. All. De Rossi.
Le probabili formazioni di Udinese-Bologna
sabato 22 novembre, ore 15.00
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara H.; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia F.; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda J.; Moro N., Ferguson; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro S. All. Italiano.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus
sabato 22 novembre, ore 18.00
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri L.; Dodò, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson A.; Kean. All. Vanoli.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.
Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta
sabato 22 novembre, ore 18.00
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson D.S., De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca
Le probabili formazioni di Verona-Parma
domenica 23 novembre, ore 12.30
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini N.; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban G., Giovane. All. Zanetti.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Ndiaye, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita M., Sorensen O., Valeri; Cutrone, Pellegrino M. All. Cuesta.
Le probabili formazioni di Cremonese-Roma
domenica 23 novembre, ore 15.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Vazquez, Vardy. All. Nicola.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Konè M., Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini Lo.; Ferguson E. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Lazio-Lecce
domenica 23 novembre, ore 18.00
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Berisha M.; Tete Morente, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
Le probabili formazioni di Inter-Milan
domenica 23 novembre, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic P., Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.
Le probabili formazioni di Torino-Como
lunedì 24 novembre, ore 18.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams C., Zapata D. All. Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz N., Rodriguez Je.; Morata. All. Fabregas.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Pisa
lunedì 24 novembre, ore 20.45
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè I.; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo A., Albiol, Canestrelli; Tourè I., Aebischer, Marin M., Leris; Tramoni M., Moreo; Nzola. All. Gilardino.