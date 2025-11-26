Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il Napoli si rialza anche in Champions: 2-0 al Qarabag

McTominay sblocca un match complicato dopo il rigore sbagliato da Hojlund, poi provoca l'autogoal di Jankovic che chiude i conti

Nov 26, 20251 Lettura
Foto credits: https://sscnapoli.it/foto-gallery

NAPOLI- QARABAG 2-0

Il bis è servito. Dopo il pareggio contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli era desideroso di dare una compagna all’unica vittoria sinora messa in cassaforte in Champions contro lo Sporting Lisbona per 2-1 ed è riuscito nell’intento mettendo a sedere il Qarabag con il punteggio di 2-0. I partenopei hanno evidenziato una buona prova di maturità nel riuscire a mettere il silenziatore per via alla coriacea formazione azera, capace lo scorso turno di fermare sul pareggio i detentori del Mondiale per Club del Chelsea. Gli ospiti cercano di far festa subito con un sinistro di Addai che termina a fil di palo. All’11’ Duran sbaglia un passaggio per Andrade e il Napoli può respirare. Al 35′ i partenopei vanno per la prima volta all’offensiva con Neres che, su cross di Lange, impegna con una rovesciata Kochalski in una respinta di riflesso. Al 41′ Di Lorenzo, su verticalizzazione di Buongiorno, scivola al momento di concludere, Mustafazada sbroglia la matassa definitivamente deviando in corner.

Come già nella prima frazione, anche nella ripresa il Qarabag parte meglio con un tiro di Duran che impegna Milinkovic- Savic in una parata in due tempi. Al 9′ Di Lorenzo è fermato senza tanti convenevoli da Jankovic e il Napoli beneficia di un rigore. Hojlund dimentica però di saperli calciare e spara su Kochalski sprecando il bonus vantaggio. Il Napoli, però, non si scopone: al 17′ Neres prova a sorprendere Kochalski che blocca però con un intervento a terra. Tre minuti dopo il portiere azero deve ancora intervenire per disinnescare un tiro al volo di Olivera su cross di Politano. Subito dopo arriva il vantaggio della squadra di Conte: Mc Tominay sbuca su un corner di Lang e, favorito da un intervento scomposto di Kochalski, lo infila. Al 22′ il portiere ospite evita il raddoppio napoletano alzando gli argini sui tiri in rapida successione di Lang e Mc Tominay. Al 23′ Hojlund, di testa, mette a lato e due minuti dopo la traversa della porta azera vibra per effetto del bolide di Neres. Al minuto 27 il Napoli mette al sicuro il risultato grazie a un’autorete di Jankovic che devia maldestramente nella sua porta un tiro di Mc Tominay. Quest’ultimo al 29′ vorrebbe festeggiare ancora ma il palo gli dice di no. Al 36′ Addai prova a regalare al Qarabag almeno la rete della bandiera ma Milinkovic- Savic gli risponde che non lo può fare.

Cristiano Comelli

