Le probabili formazioni della 13ª giornata di Serie A 2025/26

Le Probabili formazioni di Como-Sassuolo
venerdì 28 novembre, ore 20.45
Como (4-2-3-1) Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz N., Rodriguez Je.; Morata. All. Fabregas.
Sassuolo (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candè; Thorstvedt, Matic, Konè I.; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
Le Probabili formazioni di Genoa-Verona
sabato 29 novembre, ore 15.00
Genoa (3-5-2) Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.
Verona (3-5-2) Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban G. All. Zanetti.
Le Probabili formazioni di Parma-Udinese
sabato 29 novembre, ore 15.00
Parma (3-5-2) Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita M., Sorensen O., Lovik; Cutrone, Pellegrino M. All. Cuesta.
Udinese (3-5-1-1) Okoye; Kristensen T., Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara H.; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
Le Probabili formazioni di Juventus-Cagliari
sabato 29 novembre, ore 18.00
Juventus (3-5-1-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly L., Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram K., Kostic; Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.
Cagliari (3-5-2) Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Felici, Deiola, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito Se., Borrelli. All. Pisacane.
Le Probabili formazioni di Milan-Lazio
sabato 29 novembre, ore 20.45
Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.
Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
Le Probabili formazioni di Lecce-Torino
domenica 30 novembre, ore 12.30
Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Berisha M.; Tete Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.
Torino (3-5-2) Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams C., Zapata D. All. Baroni.
Le Probabili formazioni di Pisa-Inter
domenica 30 novembre, ore 15.00
Pisa (3-4-2-1) Semper; Calabresi, Caracciolo A., Canestrelli; Tourè I., Aebischer, Piccinini G., Angori; Tramoni M., Leris; Nzola. All. Gilardino.
Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic P., Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.
Le Probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina
domenica 30 novembre, ore 18.00
Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson D.S., De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.
Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri L.; Fortini, Sohm, Mandragora, Fagioli, Parisi; Gudmundsson A., Kean. All. Vanoli.
Le Probabili formazioni di Roma-Napoli
domenica 30 novembre, ore 20.45
Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Konè M., Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini Lo.; Ferguson E. All. Gasperini.
Napoli (3-4-3) Milinkovic-Savic V.; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.
Le Probabili formazioni di Bologna-Cremonese
lunedì 1° dicembre, ore 20.45
Bologna (4-2-3-1) Ravaglia F.; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda J.; Moro N., Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez B.; Castro S. All. Italiano.
Cremonese (3-5-2) Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.