Le probabili formazioni della 14ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina
sabato 6 dicembre, ore 15.00
Sassuolo (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè I.; Volpato, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
Fiorentina (3-5-2) De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri L.; Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Kean, Gudmundsson A. All. Vanoli.
Le probabili formazioni di Inter-Como
sabato 6 dicembre, ore 18.00
Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic P., Dimarco; Thuram, Martinez L. All. Chivu.
Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic I., Diego Carlos, Ramon, Moreno Alb.; Perrone, Caqueret; Addai, Paz N., Rodriguez Je.; Douvikas. All. Fabregas.
Le probabili formazioni di Verona-Atalanta
sabato 6 dicembre, ore 20.45
Verona (3-5-2) Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini N.; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban G. All. Zanetti.
Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson D.S., Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.
Le probabili formazioni di Cremonese-Lecce
domenica 7 dicembre, ore 12.30
Cremonese (3-5-2) Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Berisha M.; Tete Morente, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
Le probabili formazioni di Cagliari-Roma
domenica 7 dicembre, ore 15.00
Cagliari (3-5-2) Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito Se., Borrelli. All. Pisacane.
Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Konè M., Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini Lo.; Ferguson E. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Lazio-Bologna
domenica 7 dicembre, ore 18.00
Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
Bologna (4-2-3-1) Ravaglia F.; Holm, Lucumì, Heggem, Miranda J.; Moro N., Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.
Le probabili formazioni di Napoli-Juventus
domenica 7 dicembre, ore 20.45
Napoli (3-4-3) Milinkovic-Savic V.; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.
Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly L., Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram K., Kostic; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.
Le probabili formazioni di Pisa-Parma
lunedì 8 dicembre, ore 15.00
Pisa (3-5-2) Semper; Caracciolo A., Albiol, Canestrelli; Tourè I., Piccinini G., Aebischer, Marin M., Angori; Tramoni M., Nzola. All. Gilardino.
Parma (4-3-1-2) Guaita; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita M., Sorensen O.; Ondrejka; Cutrone, Pellegrino M. All. Cuesta.
Le probabili formazioni di Udinese-Genoa
lunedì 8 dicembre, ore 18.00
Udinese (3-5-1-1) Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
Genoa (3-5-2) Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.
Le probabili formazioni di Torino-Milan
lunedì 8 dicembre, ore 20.45
Torino (3-5-2) Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Zapata D., Adams C. All. Baroni.
Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.