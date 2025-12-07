Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

La Roma cade a Cagliari, la Cremonese detta la sua legge

Un ottimo Cagliari sbatte contro il muro eretto dal solito Svilar, poi Celik lascia la Roma in dieci al 52’ e Gaetano la castiga: colpo dei sardi. I grigiorossi di Nicola si confermano come squadra rivelazione: secondo successo di fila, dopo l’impresa di Bologna anche il Lecce è costretto alla resa.

Dic 7, 20253 Lettura
STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta, reacts during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Atalanta BC at Stuttgart Arena on November 06, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

CREMONESE – LECCE 2-0
53’ Bonazzoli su rig., 78’ Sanabria anticipo delle 12.30

Allo “Zini” di Cremona si assegnano punti salvezza nel match che apre la domenica calcistica fra la lanciatissima squadra di Davide Nicola e un ritrovato Lecce, che prova a dare seguito all’importante successo sul Torino. I padroni di casa devono far fronte all’indisponibilità dell’ultimo minuto di Pezzella (costretto al forfait a causa di uno stato febbrile), sulla sinistra c’è spazio per Floriani Mussolini. Più che confermata, invece, la coppia offensiva formata da Bonazzoli e Vardy, alla loro terza gara consecutiva. I salentini ripropongono lo stesso undici dell’ultima trionfale uscita, nel 4-2-3-1 pensato da Di Francesco Pierotti, Berisha e Banda compongono il trio a supporto del terminale offensivo Stulic. Avvio favorevole alla formazione giallorossa, più intraprendente in zona gol: ci provano Stulic (che fallisce una ghiotta chance) e, poco dopo, Berisha con una conclusione di controbalzo sulla quale il portiere Audero è costretto agli straordinari. Il Lecce continua comunque a tenere il possesso della sfera, lasciando agli avversari solo qualche iniziativa in contropiede. Sul finale di frazione, proprio su una di queste, Payero si incunea in area ben servito da Bonazzoli ma l’ex Udinese si vede bloccare la conclusione dall’attento Falcone. All’intervallo Di Francesco decide di dare maggiore peso all’attacco gettando nella mischia Sottil, fuori un confuso Banda. Nella ripresa, la Cremonese comincia a premere fino al meritato vantaggio che si concretizza al 53’: la botta di Bonazzoli viene respinta dalla muraglia difensiva salentina e nella stessa azione Ramadani commette un fallo da rigore su Vandeputte; penalty poi concesso solo dopo il check del Var. Bonazzoli dagli undici metri è glaciale. A questo punto il tecnico dei giallorossi le prova tutte per cercare di strappare almeno un punto e completa la rivoluzione in attacco inserendo Camarda e N’Dri per Stulic e Pierotti. Cambi che, tuttavia, giovano solo alla Cremonese che – al 78’ – la chiude definitivamente grazie al perfetto stacco di testa di Antonio Sanabria alla sua prima rete in maglia grigiorossa. I numeri pendono tutti dalla parte di Davide Nicola e della sua nuova “creatura”: l’allenatore di Luserna San Giovanni raccoglie altri tre punti che spingono i suoi a ridosso della zona Europa. Parlare di salvezza, a questo punto, sarebbe del tutto fuorviante per una squadra che vince e convince. Discorso diverso per il Lecce che, malgrado un ottimo avvio, ha dimostrato una volta di più di non saper uscire dalle difficoltà una volta che il risultato si mette in salita. Su questo (e su tanto altro) dovrà lavorare Di Francesco.

CAGLIARI – ROMA 1-0
82’ Gaetano

Una brutta Roma cade all’Unipol Domus di Cagliari, bissando il ko subìto appena una settimana fa in casa contro il Napoli. Al termine di 96’ di gioco, dove affiora spesso molta tensione e nervosismo, i sardi conquistano una vittoria tanto importante quanto inattesa domando meritatamente una squadra irriconoscibile e salvata dal suo portiere in numerose circostanze. Isolani che partono subito con il piede sull’acceleratore: i ragazzi di Pisacane non danno respiro ad una Roma spenta e incapace di ripartire. Folorunsho imperversa in fase offensiva, il giovane esterno Palestra (classe 2005, scuola Atalanta) conferma tutte le sue qualità tecniche dominando il duello con Tsimikas sulla destra. È proprio l’attaccante rossoblù a rendersi insidioso con un colpo di testa che si spegne sul fondo. Svilar in più occasioni si dimostra il vero valore aggiunto dei capitolini, il portiere belga sventa diverse minacce facendosi trovare sempre pronto a respingere le molteplici occasioni costruite dai sardi. Si va, tuttavia, all’intervallo sullo 0-0. L’episodio chiave che segnerà l’esito del match si origina in apertura di secondo tempo: Folorunsho va via a Celik che lo stende appena fuori dall’area di rigore. L’arbitro Zufferli concede prima il rigore, poi viene corretto dal Var ma espelle il turco per aver interrotto una chiara occasione da rete. Gasperini è una furia e decide di cambiarne tre: dentro Dybala, Ferguson ed El Aynaoui. Con il trascorrere dei minuti il nervosismo cresce, il gioco è spesso interrotto e in questo contesto è il Cagliari ad approfittarne. All’83’, su azione d’angolo, Gaetano si libera sulla destra e lascia partire un diagonale imparabile anche per un super Svilar. La Roma non riesce più a rialzarsi. Per i giallorossi è il secondo stop consecutivo, questo sicuramente più preoccupante di quello incassato con i campioni in carica del Napoli. L’attacco leggero sorretto sulle esili spalle di Baldanzi ha dimostrato di non poter funzionare, ma è stata una prova davvero deludente da parte dell’intero gruppo. Il Cagliari può festeggiare un successo prestigioso che in casa mancava dallo scorso 13 settembre. L’undici di Gasperini rimane ferma a quota 27 e ora rischia di essere agganciata dal Bologna al quarto posto.

Emanuele Tocchi

