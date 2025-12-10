Barça di rimonta, tris per Atletico e Tottenham. De Zerbi show

KAIRAT- OLYMPIACOS 0-1

Dopo sei partite, arriva il primo acuto. L’Olympiacos toglie lo zero dalla casellina delle vittorie sconfiggendo il Kairat e salendo a cinque punti lontano dalla zona spareggio. I padroni di casa sono invece al terzo stop consecutivo e restano fermi a un punto. Il gol partita è stato segnato da Martins con un destro da posizione decentrata su suggerimento di Taremi.

BAYERN MONACO- SPORTING LISBONA 3-1

Dopo il primo cappaò all’Emirates Stadium con l’Arsenal, voleva un pronto riscatto e l’ha trovato. Il Bayern Monaco capolista della Bundesliga riprende il suo passo imperioso in Champions League superando in casa i portoghesi dello Sporting Lisbona per 3-1. I bavaresi si portano a quindici punti temporaneamente in testa con lo stesso Arsenal. I lusitani interrompono una serie utile di tre turni e restano in zona spareggio al nono posto con dieci punti. Al 9′ della ripresa un’autorete di Kimmich porta clamorosamente in vantaggio gli ospiti. I bavaresi non si scompongono e al 20′ pareggiano con un destro di Gnabry, bravo a sbucare su un corner di Olisè e a beffare Rui Silva. Quattro minuti dopo Karl, su cross di Laimer, capovolge l’esito della contesa. Al 32′ Tah, di destro, segna il definitivo 3-1 su assist di testa di Gnabry, vero protagonista della partita con una rete e un assist.

MONACO- GALATASARAY 1-0

Quinto risultato utile di fila per il Monaco che stende di misura in casa i turchi del Galatasaray e continua a giocarsela in ottica playoff. I turchi, dal canto loro, non riescono a riscattare lo 0-1 subito dall’Union Saint Gilloise in casa lo scorso turno ma restano anch’essi in zona playoff. Al 23′ della ripresa Balogun, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro da distanza ravvicinata e decide l’esito della gara.

UNION SAINT GILLOISE- OLYMPIQUE MARSIGLIA 2-3

Il bis è servito. Dopo avere steso il Newcastle davanti al pubblico amico, l’Olympique Marsiglia va a prendersi la posta piena anche sul terreno dei belgi dell’Union Saint Gilloise e si accredita tra le pretendenti agli ottavi di finale con accesso diretto. I belgi restano invece a sei punti e sono per ora al di fuori della zona playoff. Al 5′ Khalaili riceve la sfera da Schoffs e porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro di sinistro. Al 15′ i transalpini pareggiano con un sinistro di Igor Paixao da centro area. Al 41′ Greenwood, di destro, in seguito a un’azione di contropiede, capovolge l’esito della contesa a favore degli ospiti. Al 13′ della ripresa Greenwood riceve la sfera da O’ Reilly e allarga il fossato a favore degli ospiti con un sinistro da centro area. Al 26′ Khalaili, con un destro dal centro dell’area, riporta a contatto i belgi regalandosi la doppietta personale.

PSV EINDHOVEN- ATLETICO MADRID 2-3

Non c’è il due senza il tre. Dopo avere mandato a spasso Union Saint Gilloise e Inter, l’Atletico Madrid mette sotto anche gli olandesi del Psv Eindhoven e, settimo con dodici punti, è in piena zona ottavi di finale. I padroni di casa, dal canto loro, subiscono una sconfitta dopo quattro turni utili di fila e restano comunque in zona playoff. Al 10′ Til riceve la sfera da Driouech e porta in vantaggio gli olandesi con una conclusione di destro. Al minuto 37 Alvarez pareggia i conti raccogliendo un assist di Sorloth e segnando con un ‘ tiro dal dal centro dell’area. Al 7′ della ripresa Hancko, dal centro dell’area piccola, di sinistro capovolge l’esito della contesa a favore degli iberici. All’11’Sorloth riceve da Barrios e segna il 3-1 ospite con un’incornata. Al 40’ Pepi, con un destro da posizione ravvicinata su assist di testa di Perisic susseguente a un corner, riavvicina i padroni di casa.

BARCELLONA- EINTRACHT FRANCOFORTE 2-1

Sotto di una rete, ha avuto il merito di non scomporsi e ha ribaltato il match chiudendolo a suo favore. Il Barcellona supera l’Eintracht Francoforte e riscatta il netto 0-3 subito dal Chelsea portandosi in zona ottavi di finale. I teutonici masticano ancora amaro come lo scorso turno casalingo contro l’Atalanta e sono al momento fuori anche dalla zona playoff. Al 21′ gli ospiti vanno in vantaggio per merito di Knauff in seguito a un’azione di contropiede. Al 5′ della ripresa i catalani pareggiano con un’incornata di Koundè su traversone di Rashford. Tempo tre minuti e ancora lui, sempre di testa ma questa volta su corner di Lamine Yamal, capovolge l’esito della contesa.

TOTTENHAM- SLAVIA PRAGA 3-0

Dopo la rocambolesca sconfitta sul terreno del Paris Saint Germain, cercava riscossa e l’ha trovata. Il Tottenham travolge in casa lo Slavia Praga per 3-0 ed è nono con 11 punti in zona qualificazione diretta agli ottavi. Secondo stop nelle ultime tre partite per lo Slavia Praga che, con soli tre punti, è ormai lontanissimo dalla zona playoff. Al 26′ i padroni di casa passano in vantaggio con un’autorete di Zima. Al 5′ della ripresa Sanyang commette fallo su Pedro Porro ed è rigore per il Tottenham. Dagli undici metri Kudus trasforma. Al 34′ Ogbu commette fallo su Xavi Simons ed è ancora rigore per la squadra di Thomas Frank. Dal dischetto lo stesso Xavi Simons trasforma.