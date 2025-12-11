Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il Napoli cade in Portogallo, Mourinho batte l’amico Conte 2-0

Il Napoli cade sul campo del Benfica e vede farsi più in salita il suo cammino in Champions League: decidono Richard Rios e Barreiro.

Dic 11, 2025
LISBON, PORTUGAL - JANUARY 21: SL Benfica players scouring their fourth goal scored by Ronald Araujo of FC Barcelona (not pictured), which was an own goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between SL Benfica and FC Barcelona at Estadio do SL Benfica on January 21, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

BENFICA- NAPOLI 2-0

Niente tris sulla ruota di Napoli. Dopo avere pareggiato con l’Eintracht Francoforte e regalato lacrime al Qarabag, la formazione di Antonio Conte finisce per scontrarsi contro il muro di un quadrato e determinato Benfica e interrompe la sua serie della felicità in Champions League. Rimasti a sette punti, i partenopei non vedono però compromessa la possibilità di staccare il biglietto per gli ottavi di finale. La vittoria premia la squadra che ha evidenziato maggiore determinazione e precisione a cui si è opposto un Napoli incisivo soltanto a sprazzi e incapace di esprimersi con continuità. Il Benfica dà un assaggio delle sue intenzioni di far male al minuto 11 quando Ivanovic, servito da Aursnes, calcia addosso a Milinkovic Savic e, subito dopo, lo stesso Aursnes spedice a lato. Quest’ultimo sembra riuscire a fare il diavolo a quattro incuneandosi disinvoltamente nella difesa partenopea ma al minuto 18 colpisce male vanificando l’insidia. Al 20′, invece, Rios non perdona approfittando di un rimbalzo preso dalla palla dopo una carambola su Mc Tominay e infilando Milinkovic- Savic. Il Napoli prova subito a prendere le contromisure ma l’incornata di Di Lorenzo su cross di Lang si perde sul fondo. Poi è ancora Benfica, Rios ci prova mandando a lato ma sull’azione era stato fischiato il fuorigioco. Il Napoli prova a giocarsela ma al 38′ Mc Tominay sciupa di testa una buona occasione mettendo sul fondo su cross di Neres.Al 41′ Aursnes ha la possibilità di far prendere il largo ai lusitani, desiderosi di bissare il successo ottenuto nella tana dell’Ajax, ma ottiene solo la deviazione in corner. Un minuto dopo Sudakov pesca Otamendi che manda alto.

Al 4′ della ripresa il Napoli cerca di estrarre gli artigli ma quelli di Buongiorno su assist di Spinazzola sono spuntati, Trubin ringrazia e amministra il suo tiro con comodo. Su opposto fronte, invece, Barreiro sbuca su un assist di Rios e ne approfitta per allargare il fossato spedendo in rete la palla del 2-0. La reazione del Napoli è sterile con un tiro centrale di Neres alzato in corner da Trubin al minuto 26 e un mancato aggancio di Mc Tominay su cross di Politano. Nel finale il Benfica prova a calare il tris con Pavlidis che non riesce a entrare nel tabellino dei marcatori né al minuto 34 quando impegna Milinkovic- Savic in corner, né cinque giri d’orologio dopo con un pallonetto.

News Serie A

