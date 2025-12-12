Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Conference League

Kean e Gudmundsson rialzano la Viola, Vanoli sorride

La Fiorentina torna alla vittoria grazie al 2-1 sulla Dinamo Kiev nella quinta e penultima giornata della League Phase di Conference

Dic 12, 20251 Lettura
FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 27: Albert Guomundsson of Fiorentina celebrates scoring his team's first goal which was later then disallowed after a VAR review during the UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD4 match between ACF Fiorentina and AEK Athens FC at Stadio Artemio Franchi on November 27, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 5° giornata di Conference League sorride ai Viola, che vincono 2-1 contro la Dynamo Kiev e ritrovano 3 punti che mancavano dal 23 ottobre, sempre in Conference. Decidono prima Kean e poi Gudmundsson. Con questa vittoria c’è un dato particolare: la Fiorentina ha più punti in Conference che in campionato, con meno della metà delle partite. 9 in UECL, 6 in A.

Negli altri match, lo Sparta Praga vince sul campo dell’Universitatea Craiova per 1-2. Termina invece 1-1 la sfida tra Hacken e Larnaca, 3-1 tra Breioablik e Shamrock Rovers. Dilaga l’AZ Alkmaar, 0-3 al KF Drita (Kosovo). Il Noah, squadra armena, batte i polacchi del Legia Varsavia 2-1. Stesso risultato tra Jagiellonia e Vallecano, con gli spagnoli in zona promozione diretta. Finisce 2-0 tra tra Shkendija e Bratislava, 1-2 tra Samsunspor ed AEK Atene. A segno l’ex Cagliari Marin. Con questa sconfitta i turchi perdono terreno ed anche il primo posto in classifica, raggiunti anche dai greci a 10 punti.

Lo Strasburgo supera di misura l’Aberdeen in Scozia e vola al primo posto in classifica a 13 punti. Stesso risultato tra Omonia Nicosia e Rapid Vienna. Nessuna difficoltà per lo Skaktar Donetsk nella trasferta contro l’Hamrun Spartans, 0-2 e -1 dallo Strasburgo. Netto 3-0 tra Rijeka e Celje, così come tra Crystal Palace e Shalbourne FC. Gli inglesi occupano ora il 9° posto. 1-1, invece, tra Lech Poznan e Magonza. Finisce a reti bianche la sfida tra Kuopion Palloseura e Losanna, mentre è 2-1 tra Lincoln Red Imps e Sigma Olomouc. Infine, 1-0 tra Rakow e Zrinjski Monstar.

