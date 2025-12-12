Le probabili formazioni della 15ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Lecce – Pisa
Venerdì 12 dicembre ore 20:45
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil.
Pisa (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Lorran, Meister.
Le probabili formazioni di Torino – Cremonese
Sabato 13 dicembre ore 15:00
Torino (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Le probabili formazioni di Parma – Lazio
Sabato 13 dicembre ore 18:00
Parma (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Delprato, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
Le probabili formazioni di Atalanta – Cagliari
Sabato 13 dicembre ore 20:45
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Lookman, Samardzic; Krstovic.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Borrelli.
Le probabili formazioni di Milan – Sassuolo
Domenica 14 dicembre ore 12:30
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté.
Le probabili formazioni di Udinese – Napoli
Domenica 14 dicembre ore 15:00
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Rui Modesto; Zaniolo, Davis.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.
Le probabili formazioni di Fiorentina – Verona
Domenica 14 dicembre ore 15:00
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.
Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.
Le probabili formazioni di Genoa – Inter
Domenica 14 dicembre ore 18:00
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny.
Le probabili formazioni di Bologna – Juventus
Domenica 14 dicembre ore 20:45
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.
Le probabili formazioni di Roma – Como
Lunedì 15 dicembre ore 20:45
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas.