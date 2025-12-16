Alla Roma basta Wesley, Como sconfitto 1-0 e quarto posto consolidato

ROMA-COMO 1-0

15′ st Wesley (R)

La Roma batte il Como 1-0 nell’ultimo posticipo della 15ª giornata di Serie A, rialzandosi dopo due battute d’arresto consecutive e confermandosi in quarta posizione, pienamente in corsa per un posto in Champions League. La squadra di Gasperini, ha saputo imporsi con ordine e concretezza contro un Como volenteroso ma poco incisivo. Nella prima frazione, la Roma imposta il ritmo del match, sfruttando gli ampi spazi concessi dalla manovra rischiosa del Como in uscita palla. I padroni di casa mantengono a lungo il possesso e costruiscono diverse azioni potenzialmente pericolose, ma senza riuscire a rendersi davvero concreti sotto porta. La fase difensiva del Como regge, pur mostrando qualche crepa, soprattutto sugli esterni.

A inizio ripresa arriva la svolta. Dopo un forcing insistito, è Soulé a servire un pallone preciso in area per Wesley, che con un destro incrociato batte il portiere lariano e porta avanti i suoi. Il vantaggio consente ai giallorossi di controllare la gara, anche se manca la zampata del raddoppio che avrebbe chiuso definitivamente i conti. Nel finale, complice la girandola di cambi effettuata da Fàbregas, il Como alza il baricentro e prova a riaprire la partita: il più pericoloso è Posch, ma la difesa romanista regge e Svilar non è mai seriamente impegnato.

Con questa sconfitta, il Como incassa il secondo stop consecutivo dopo il tonfo di San Siro e vede allontanarsi la zona Champions, ora distante sei punti. La Roma invece riparte dopo le cadute contro Napoli e Cagliari, ritrovando fiducia e punti fondamentali prima del delicatissimo scontro diretto contro la Juventus, in programma sabato allo Stadium, dove ritroverà da avversario Luciano Spalletti, ex tecnico giallorosso.