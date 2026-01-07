Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il Napoli rimonta il Verona da 0-2 a 2-2! Krstovic trascina la Dea

Napoli-Verona finisce 2-2 dopo la rimonta azzurra, Atalanta corsara a Bologna con un secco 2-0.

Gen 7, 20261 Lettura
Rasmus Hojlund (SSC Napoli) looks dejected during the Serie A match between SSC Napoli and Hellas Verona FC at Diego Maradona on January 7, 2026 in Napoli, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images) (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images)

NAPOLI-VERONA 2-2
16′ Frese (V), 27′ Orban rig. (V), 9′ st McTominay (N), 37′ st Di Lorenzo (N)

La serata del Napoli si apre nel peggiore dei modi. Al Maradona, il Verona gioca un primo tempo di grande personalità e al 45’ conduce addirittura 2-0. A sbloccare il match è una magia di tacco di Frese al 16’, seguita dal rigore trasformato da Orban al 27’, che gela il pubblico di casa.

Nella ripresa cambia però l’inerzia della gara. Gli uomini di Antonio Conte alzano il ritmo, assediano l’area avversaria e riaprono la partita con McTominay, prima di vedersi annullare per due volte il gol del possibile pareggio. La pressione azzurra trova finalmente sfogo all’82’, quando capitan Di Lorenzo firma il 2-2 che salva il Napoli. Nel finale è però l’Hellas ad avere il match point: Giovane spreca clamorosamente il gol-vittoria, lasciando agli ospiti il rammarico di due punti persi e ai partenopei la sensazione di un punto d’oro conquistato con carattere.

BOLOGNA-ATALANTA 0-2
37’ e 60’ Krstovic (A)

Continua invece il momento positivo dell’Atalanta, che al Dall’Ara supera con autorità il Bologna. I nerazzurri creano di più già nel primo tempo e al 37’ sbloccano la gara con il destro di Krstovic, bravo a finalizzare una giocata magistrale di Charles De Ketelaere.

Nella ripresa, al 60’, l’attaccante montenegrino concede il bis: sinistro preciso che batte Ravaglia e mette in ghiaccio il risultato. Il Bologna prova a reagire con orgoglio, ma sbatte contro un’Atalanta solida e organizzata, capace di controllare senza correre reali pericoli. Con questo successo la squadra di Palladino sale al settimo posto con 28 punti, scavalcando proprio i rossoblù, fermi a quota 26. Momento complicato invece per Italiano, che non trova la vittoria in Serie A dal 22 novembre: da allora due pareggi e quattro sconfitte.

