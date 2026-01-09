Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il Milan si salva nel recupero: pari col Genoa. Spettacolo allo Zini

il Milan pareggia col Genoa nel recupero ed è graziato dal rigore di Stanciu. Emozioni e 2-2 spettacolare tra Cremonese e Cagliari allo Zini.

Gen 9, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (16248220al) Rafael Leao of Ac Milan looks dejected during the Serie A match beetween Ac Milan and Genoa CFC at Stadio Giuseppe Meazza on January 8 2026 in Milano, Italy . Ac Milan - Genoa CFC, Stadio Giuseppe Meazza, Milano, Italy - 08 Jan 2026

MILAN-GENOA 1-1
28′ pt Colombo, 47′ st Leao

La notte di Milano doveva essere speciale per Massimiliano Allegri, alla 200ª panchina rossonera, ma si trasforma in una sfida complicata contro un Genoa organizzato e coraggioso. Il pareggio per 1-1 lascia sentimenti contrastanti: il Milan resta a -3 dall’Inter capolista e allunga a 17 la striscia di imbattibilità, mentre i rossoblù salgono a quota 16, allontanandosi dalla zona calda.

La gara si apre con il Milan propositivo: al 7’ Gabbia sfiora il gol di testa su cross di Bartesaghi, ma Leali devia sulla traversa. Superato lo spavento, il Genoa cresce e al 29’ passa in vantaggio grazie al gol dell’ex: Norton Cuffy avvia l’azione, Malinovskyi disegna il cross e Lorenzo Colombo beffa Gabbia con una conclusione in caduta, senza esultare.

Nella ripresa i rossoneri alzano il ritmo. Il Var annulla il pareggio di Pulisic per un controllo col braccio, poi Bartesaghi spreca un’altra chance. Dentro anche il nuovo acquisto Niclas Füllkrug, ma è un assedio continuo con Leali protagonista assoluto. Nel recupero succede di tutto: al 92’ Leão trova l’1-1 sugli sviluppi di un corner. Al 95’ l’arbitro Mariani assegna un rigore al Genoa per un contatto tra Ellertson e Bartesaghi: Nicolae Stanciu calcia alle stelle. San Siro tira un sospiro di sollievo, ma il Milan perde ancora punti contro una squadra di bassa classifica.

CREMONESE-CAGLIARI 2-2
4’ Johnsen (Cr), 29’ Vardy (Cr), 6’ st Adopo (Ca), 43’ st Trepy (Ca)

Termina invece 2-2 la sfida tra Cremonese e Cagliari, valida per la 19ª giornata. I grigiorossi partono fortissimo: al 4’ Johnsen appoggia in rete l’assist di Jamie Vardy, approfittando di un errore di Mina. L’inglese è scatenato e al 29’ firma anche il 2-0, servito da Bonazzoli.

Il Cagliari non molla: Adopo accorcia al 51’, Esposito vede annullarsi il pari per fuorigioco e all’88’ arriva il 2-2 di Trepy, al primo gol in Serie A. Nel finale la Cremonese prova il colpo da tre punti, ma Vandeputte colpisce solo il palo.

