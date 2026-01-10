Il Como non molla mai, Bologna ripreso! Pari tra Pisa e Udinese

COMO-BOLOGNA 1-1

4’st Cambiaghi, 49’st Baturina

Al Sinigaglia va in scena un’altra sfida intensa: il Como di Cesc Fabregas strappa un pareggio insperato contro il Bologna grazie a una prodezza nei secondi finali. I rossoblù partono forte e dopo appena 2’ Cambiaghi va a colpo sicuro su assist di Fabbian, ma Butez salva i lariani. Il Como risponde con Rodriguez e cresce con il passare dei minuti, sfiorando il gol con Vojvoda e Nico Paz, favorito anche da un grave errore di Lucumì, poi costretto al cambio per infortunio. Si va al riposo sullo 0-0 dopo un primo tempo combattuto.

Nella ripresa il Bologna colpisce subito: al 49’ Cambiaghi sblocca il risultato, approfittando di una conclusione non irresistibile di Butez. L’episodio che cambia la gara arriva al 65’, quando il Var trasforma un giallo in rosso per Cambiaghi, espulso per una sbracciata. In superiorità numerica il Como spinge, vede annullarsi un rigore dopo on-field review e colpisce un clamoroso palo con Nico Paz. Il Bologna resiste e sfiora il raddoppio con Vitik, ma nel recupero arriva la beffa: Baturina disegna un destro a giro imprendibile, firmando l’1-1 che fa esplodere il Sinigaglia.

UDINESE-PISA 2-2

13′ Tramoni, 19′ Kabasele, 40′ Davis (rig), 21′ st Meister

Il pareggio tra Udinese e Pisa nasce da una gara vibrante e mai banale. L’avvio è tutto nerazzurro: Moreo sfiora il gol e al 13’ Tramoni incanta il Bluenergy Stadium con un destro all’incrocio che non lascia scampo a Okoye. Il vantaggio del Pisa, però, dura appena sei minuti. Dopo un intervento decisivo dell’ex Scuffet su Miller, la difesa ospite crolla sul corner successivo: Zaniolo serve Kabasele, che svetta di testa e firma l’1-1 al 19’.

Con il passare dei minuti l’Udinese prende il controllo del gioco e sfiora il sorpasso, che arriva al 40’: ingenuità di Leris su Ekkelenkamp, Var decisivo e rigore. Dal dischetto Davis è impeccabile: sesto gol in Serie A, terzo dagli undici metri, e 2-1 all’intervallo. Nella ripresa Runjaic perde Zaniolo per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Il Pisa ne approfitta, guadagna metri e al 66’ trova il pareggio sfruttando una clamorosa disattenzione difensiva: Piccinini lasciato solo sul cross di Tramoni, Okoye incerto e Meister insacca da due passi per il 2-2.