Le probabili formazioni della 21ª giornata di Serie A 2025/26

Probabili formazioni Pisa-Atalanta
venerdì ore 20:45
PISA (3‑4-1- 2): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Meister, Moreo
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini/Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Zalewski/Pasalic, De Ketelaere; Scamacca/Krstovic
Probabili formazioni Udinese-Inter
sabato ore 15:00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Atta, Davis
INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan/Sucic, Dimarco; Thuram/Pio Esposito, Lautaro Martinez
Probabili formazioni Napoli-Sassuolo
sabato ore 18:00
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema/Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté
Probabili formazioni Cagliari-Juventus
sabato ore 20:45
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto/Rodriguez, Obert/Idrissi; Adopo, Prati, Mazzitelli; Gaetano, S. Esposito; Kilicsoy
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram/Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David
Probabili formazioni Parma-Genoa
domenica ore 12:30
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo
Probabili formazioni Bologna-Fiorentina
domenica ore 15:00
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia/Skorupski; Zortea/Holm, Heggem, Vitik, Miranda/Lykogiannis; Freuler, Moro/Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe/Dominguez; Castro
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour/Brescianini; Parisi/Solomon, Gudmundsson; Kean
Probabili formazioni Torino-Roma
domenica ore 18:00
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Gineitis, Vlasic, Abhouklal; Adams, Simeone/Zapata
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Ghilardi/Ndicka, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy/Bailey; Dybala
Probabili formazioni Milan-Lecce
domenica ore 20:45
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao/Nkunku, Pulisic
LECCE (4‑3‑3): Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil
Probabili formazioni Cremonese-Verona
lunedì ore 18:30
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani M. /Zerbin; Bonazzoli/Sanabria, Vardy
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane/Sarr, Orban
Probabili formazioni Lazio-Como
lunedì ore 20:45
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino/Basic; Cancellieri/Isaksen, Noslin, Zaccagni
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Carlos, Ramon, Moreno/Valle; Perrone, Caqueret/Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.