Champions League

La Juve blinda i playoff, Thuram e McKennie stendono il Benfica

I bianconeri salgono al 15esimo posto in classifica e già ai playoff, mentre sono praticamente quasi fuori gli uomini di Mou

Gen 22, 20262 Lettura
Jonathan David of Juventus FC during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025

JUVENTUS- BENFICA 2-0

Due reti e un palo. Non si è fatta mancare proprio niente la Juventus di Luciano Spalletti che è riuscita ad avere ragione di un coriaceo Benfica con il punteggio di 2-0. Pur se l’avversario è venuto a giocarsela, i bianconeri hanno saputo prendergli le misure a dovere ottenendo una vittoria a conti fatti meritata. La classifica dice adesso quindicesimo posto con 12 punti e possibilità molto vicina di proseguire l’avventura di Champions. Ventinovesimi con sei punti, i lusitani hanno invece speranze ridotte molto al lumicino

L’avvio è di marca portoghese con un tiro dal limite dell’ucraino Sudakov all’8′ neutralizzato da Di Gregorio. La reazione bianconera, però, non si fa attendere. Al 9′ Yildiz scalda i guanti di Trubin con un tiro dal limite. Al 18′ ancora lui, su assist di Locatelli, mette fuori di poco. Il Benfica cerca di fare la sua partita e prova a graffiare prima con un diagonale di sinistro di Sudakov al minuto 23, poi con un tiro dal limite di Prestianni due minuti dopo. Nessuno dei due tentativi, però, h esito fruttuoso. La Juventus ci prova con un’incornata di Miretti su tacco di Mc Kennie, il tentativo è però a lato. Al 40′ il batti e ribatti prosegue con un destro a giro degli ospiti con l’ispirato Sudakov, la palla è però deviata in corner. Al 43′ David ha l’occasionissima per fare il botto ma mette a lato di testa su cross di Mc Kennie.

Al 5′ della ripresa il Benfica cerca di mettere la freccia con Pavlidis ma il suo tiro dal limite, complice anche una deviazione di Kelly, termina fuori misura. Al 9′ Mc Kennie riceve un cross da Kakulu e impegna Trubin in una respinta. Al 10′ arriva la prima svolta della gara con un rasoterra di destro di Thuram che non lascia scampo al portiere ospite. La Juventus ci crede e al minuto 19 allarga il fossato a suo favore con un destro di Mc Kennie dopo un bello scambio con David. Il Benfica non tira però i remi in barca e, al 24′, per poco non la riapre con Aursner che, di testa, colpisce il palo su corner di Schjelderup. Al 27′ Pavlidis fa capire che il Benfica non è ancora rassegnato ma il suo sinistro al volo è respinto da Locatelli. Al 29′ Araujo riceve la sfera da Conceicao e sfiora il 3-0 bianconero colpendo il palo. Al 34′ i lusitani hanno l’opportunità più nitida di riportarsi in partita, Bremer ferma fallosamente Barreiro ed è rigore. Dal dischetto, però, Pavlidis calcia a lato. Non meglio va al minuto 41 a Barrenechea che conclude centralmente. E la Juventus può festeggiare.

