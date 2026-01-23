Le probabili formazioni della 22ª giornata di Serie A 2025/26

Le Probabili formazioni di Inter-Pisa
venerdì 23 gennaio, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Inzaghi.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo A., Coppola F.; Tourè I., Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni M., Moreo; Durosinmi. All. Inzaghi.
Le Probabili formazioni di Como-Torino
sabato 24 gennaio, ore 15.00
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic I., Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Rodriguez Je., Paz N., Baturina. All. Fabregas.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams C. All. Vanoli.
Le Probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari
sabato 24 gennaio, ore 18.00
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson A. All. Italiano.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli, Gaetano; Kilicsoy, Esposito Se. All. Pisacane.
Le Probabili formazioni di Lecce-Lazio
sabato 24 gennaio, ore 20.45
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly L.; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Vecino, Rovella, Taylor K.; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri.
Le Probabili formazioni di Sassuolo-Cremonese
domenica 25 gennaio, ore 12.30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Dionisi.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
Le Probabili formazioni di Atalanta-Parma
domenica 25 gennaio, ore 15.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita M., Sorensen O.; Oristanio, Pellegrino M., Ondrejka. All. Pecchia.
Le Probabili formazioni di Genoa-Bologna
domenica 25 gennaio, ore 15.00
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia F.; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.
Le Probabili formazioni di Juventus-Napoli
domenica 25 gennaio, ore 18.00
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Motta.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic V.; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Lang. All. Conte.
Le Probabili formazioni di Roma-Milan
domenica 25 gennaio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Rensch; Celik, Konè M., Cristante, Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. De Rossi.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.
Le Probabili formazioni di Verona-Udinese
lunedì 26 gennaio, ore 20.45
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Slotsager; Lirola, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban G. All. Baroni.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Solet; Zanoli, Miller L., Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara H.; Atta; Davis K. All. Cioffi.