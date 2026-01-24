Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Moreo fa tremare l’Inter, poi lo show: sei gol e Chivu in fuga

rimonta incredibile dei nerazzurri dopo il doppio svantaggio, decisivo Dimarco

Gen 24, 20261 Lettura
Federico Dimarco and Marcus Thuram of Inter FC celebrating after a goal during the Italian Serie A football match between Inter FC and Pisa Sporting Club on January 23th, 2026 at Giuseppe Meazza San Siro Siro stadium in Milan, Italy. Photo Tiziano Ballabio

INTER-PISA 6-2
11′ e 23′ Moreo (P), 39′ Zielinski rig. (I), 40′ Lautaro (I), 47′ pt Esposito (I), 35′ st Dimarco (I), 41′ st Bonny (I), 48′ st Mkhitaryan (I).

Una serata che sembrava stregata si trasforma in un trionfo. Nella 22ª giornata di Serie A, l’Inter ribalta un incredibile doppio svantaggio contro il Pisa e si impone con un clamoroso 6-2 a San Siro, rilanciando le proprie ambizioni di vertice. Decisive le scelte di Cristian Chivu, la scossa di Federico Dimarco e una reazione d’orgoglio che cambia completamente il volto del match.

Reduce dall’impegno europeo contro l’Arsenal, l’Inter scende in campo con energie limitate e paga subito caro un approccio molle. Nei primi trenta minuti il Pisa sorprende tutti, approfittando anche di due errori di Yann Sommer, e vola sul 2-0 grazie alla doppietta di Stefano Moreo. Un avvio che riporta alla mente fantasmi del passato e rischia di trasformarsi in una serata storicamente negativa per i nerazzurri.

Il punto di svolta arriva dalla panchina. Chivu non esita a lanciare un segnale forte: fuori un irriconoscibile Luis Henrique, dentro Federico Dimarco. La scelta si rivela decisiva. L’Inter accelera, ritrova intensità e in appena due minuti ristabilisce la parità: prima Piotr Zielinski al 39’, poi Lautaro Martínez al 40’. Prima dell’intervallo arriva anche il sorpasso, con Alessandro Bastoni che serve l’assist per il 3-2 di Pio Esposito nel recupero.

Dopo l’intervallo il Pisa appare tramortito dalla rimonta subita. L’Inter prende il controllo totale del gioco e dilaga. Dimarco, eletto Mvp della serata, trova la rete all’80’, seguito dai sigilli di Ange-Yoan Bonny all’86’ e Henrikh Mkhitaryan al 93’. Il punteggio finale di 6-2 fotografa una ripresa senza storia e una superiorità tecnica evidente.

Con questo successo l’Inter sale a 52 punti, portandosi a +6 momentaneo sul Napoli e +9 sul Milan, in attesa degli scontri diretti di giornata come Juventus-Napoli e Roma-Milan. Un risultato che rafforza la fiducia e rilancia i nerazzurri nella corsa al titolo. Situazione opposta per il Pisa, che resta ultimo a quota 14 punti, travolto da una sconfitta pesante sia nel punteggio sia nel morale.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Il programma della 22ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Gen 23, 2026

Le probabili formazioni della 22ª giornata di Serie A 2025/26

Gen 23, 2026

Como show all’Olimpico: Lazio travolta 3-0 nel Monday Night

Gen 20, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.