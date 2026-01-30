Le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa
venerdì 30 gennaio, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor K., Cataldi, Basic; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.
Le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo
sabato 31 gennaio, ore 15.00
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo A., Coppola F.; Tourè I., Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Leris; Meister. All. Gilardino.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè I., Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina
sabato 31 gennaio, ore 18.00
NAPOLI (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Fabbian, Mandragora, Ndour, Solomon; Gudmundsson A. All. Vanoli.
Le probabili formazioni di Cagliari-Verona
sabato 31 gennaio, ore 20.45
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito Se. All. Pisacane.
VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr A., Orban G. All. Zanetti.
Le probabili formazioni di Torino-Lecce
domenica 01 febbraio, ore 12.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Njie, Adams C. All. Baroni.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly L.; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
Le probabili formazioni di Como-Atalanta
domenica 01 febbraio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Rodriguez Je., Paz N., Baturina; Morata. All. Fabregas.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.
Le probabili formazioni di Cremonese-Inter
domenica 01 febbraio, ore 18.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic P., Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.
Le probabili formazioni di Parma-Juventus
domenica 01 febbraio, ore 20.45
PARMA (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabè, Keita M., Sorensen O., Valeri; Ondrejka; Pellegrino M. All. Cuesta.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.
Le probabili formazioni di Udinese-Roma
lunedì 02 febbraio, ore 20.45
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen T., Solet; Zanoli, Miller L., Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis K. All. Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Bologna-Milan
martedì 03 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia F.; Zortea, Casale, Heggem, Miranda J.; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci S., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.