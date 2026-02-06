Le probabili formazioni della 24ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Verona-Pisa
venerdì 06 febbraio, ore 20.45
VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Valentini N.; Lirola, Bernede, Lovric, Harroui, Frese; Mosquera, Orban G. All. Sammarco.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo A., Bozhinov; Tourè I., Aebischer, Marin M., Angori; Tramoni M., Moreo; Meister. All. Hiljiemark.
Le probabili formazioni di Genoa-Napoli
sabato 07 febbraio, ore 18.00
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Buongiorno, Juan Jesus, Beukema; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino
sabato 07 febbraio, ore 20.45
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson A. All. Vanoli.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Obrador, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Lazaro; Simeone, Adams C. All. Baroni.
Le probabili formazioni di Bologna-Parma
domenica 08 febbraio, ore 12.30
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda J.; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro S. All. Italiano.
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabè, Keita M., Nicolussi Caviglia; Strefezza, Pellegrino M., Ondrejka. All. Cuesta.
Le probabili formazioni di Lecce-Udinese
domenica 08 febbraio, ore 15.00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly L.; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen T., Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo; Gueye. All. Runjaic.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter
domenica 08 febbraio, ore 18.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè I., Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic P., Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.
Le probabili formazioni di Juventus-Lazio
domenica 08 febbraio, ore 20.45
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Miretti; David. All. Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Taylor K., Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.
Le probabili formazioni di Atalanta-Cremonese
lunedì 09 febbraio, ore 18.30
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Kolasinac, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson D.S., Zalewski; De Ketelaere, Bernasconi; Scamacca. All. Palladino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
Le probabili formazioni di Roma-Cagliari
lunedì 09 febbraio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini Lo.; Malen. All. Gasperini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Idrissi R.; Kilicsoy, Esposito Se. All. Pisacane.
Le probabili formazioni di Milan-Como
mercoledì 18 febbraio, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.