Serie A

Roma-Cagliari, le probabili formazioni, orario e diretta tv

I giallorossi tornano all’Olimpico per sfidare gli uomini di Pisacane e agganciare il quarto posto

Feb 9, 20261 Lettura
#14 Donyell Malen of Roma during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Stadio Olimpico di Torino on January 18, 2026 in Turin, Italy.

La Roma di Gasperini scende in campo questa sera per disputare il match che chiude di fatto la 24ª giornata dopo Atalanta-Cremonese delle 18:30. La squadra della ‘Capitale’ vuole tornare alla vittoria dopo 2 pareggi e una sconfitta subita nell’ultimo scontro di campionato in trasferta contro l’Udinese per 1-0. L’ultima vittoria risale al 22/01 contro lo Stoccarda in ‘Europa League’, mentre 4 giorni prima la Roma aveva portato a casa i 3 punti in ‘Serie A’ contro il Torino di Baroni.

Gli indisponibili per la Roma, il cuore per il Cagliari

Una squadra che cerca riscatto, ma saranno diversi i protagonisti assenti per infortunio: Dovbyk, Koné, El Shaarawy, Vaz, Dybala, Ferguson ed Hermoso, e l’ex tecnico dell’Atalanta dovrà cercare di lavorare duramente per mettere in difficoltà il più possibile gli avversari e soprattutto agganciare i bianconeri in classifica.

Di fronte, infatti, avranno il Cagliari di Pisacane, che dalla vittoria contro la Juventus in casa ha ottenuto altri due successi contro la Fiorentina in trasferta e un netto 4-0 contro l’Hellas Verona contro il debuttante in panchina Paolo Sammarco, successore di Zanetti. La rosa a disposizione per l’ex centrocampista non è al completo, considerando le indisponibilità di Belotti (ex dell’incontro), Felici e Folorunsho.

Tuttavia i rossoblù sembrano aver preso la direzione giusta e continua sempre di più ad esserci la “mano” dell’allenatore, attraverso il sacrificio verso i propri compagni, la fiducia della società e il calore dei tifosi che ovviamente non può mancare neanche in trasferta. La partita d’andata vinta per 1-0 proprio dalla formazione sarda è una motivazione in più per gli allievi di Pisacane, che con tanta voglia vorranno replicare la prestazione offerta nel girone d’andata.

Le probabili formzioni di Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, N’Dicka; Wesley, El Ayanoui, Cristante, Çelik; Zaragoza, Soulé; Malen. All: Gian Piero Gasperini

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Obert, Rodríguez, Mina, Zé Pedro; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Esposito, Kılıçsoy, Palestra. All: Fabio Pisacane

Roma-Cagliari, dove vedere il match in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 20:45 sulla piattaforma DAZN o su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251).

In streaming invece si dà spazio a piattaforme come SkyGo e Now.

