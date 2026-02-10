Gasperini:”Malen farà tanti gol. Per la Champions ci siamo anche noi”

La Roma vince e convince davanti al proprio pubblico, superando 2-0 il Cagliari allo Stadio Olimpico. A prendersi la scena è Donyell Malen, autore di una doppietta decisiva, mentre Gian Piero Gasperini applaude la prestazione dei suoi e rilancia le ambizioni stagionali dei giallorossi, ora di nuovo in piena corsa per le zone alte della Serie A.“Sono convinto che farà tanti gol in questo campionato. Dobbiamo essere bravi a supportarlo e a valorizzare le sue caratteristiche. Ha un repertorio molto ampio e, nell’attaccare la profondità e nei movimenti, mi ricorda Gianluca Vialli”.

Il successo contro il Cagliari Calcio assume un valore ancora più importante perché arriva dopo la sconfitta contro l’Udinese. Un passo falso che non ha lasciato strascichi mentali nella squadra.“Questa è una squadra che reagisce sempre – ha spiegato Gasperini – anche dopo la gara di Udine. Nel primo tempo abbiamo tenuto ritmi molto alti e creato tanto, forse meritavamo un gol in più. Nella ripresa siamo stati meno intensi, ma abbiamo gestito bene e portato a casa il risultato”.

Con questi tre punti, la Roma aggancia la Juventus e si conferma nel gruppo delle squadre in lotta per l’Europa che conta. Una situazione che Gasperini analizza con realismo, ma anche con ambizione:“Cerchiamo di essere sempre all’altezza delle nostre rivali. Siamo lì con Juventus, Milan e Napoli, e dietro spinge anche il Como”.

L’obiettivo è chiaro: recuperare gli infortunati e costruire un reparto offensivo sempre più incisivo. “Per raggiungere i nostri traguardi serve un attacco che segni con continuità”, ha concluso il tecnico. La serata dell’Olimpico certifica una Roma solida, organizzata e con un Malen in crescita costante. La corsa Champions è apertissima e i giallorossi, trascinati dal loro nuovo leader offensivo, hanno mandato un segnale forte al campionato.