Le probabili formazioni della 25ª giornata di Serie A 2025/26

Le Probabili formazioni di Pisa-Milan
venerdì 13 febbraio, ore 20.45
PISA (3-4-1-2):Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni; Durosinmi, Moreo. All: Hiljemark
MILAN (3-5-2):Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Nkunku. All: Allegri
Le Probabili formazioni di Como-Fiorentina
Sabato 14 febbraio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Solomon. All. Vanoli.
Le Probabili formazioni di Lazio-Atalanta
sabato 14 febbraio, ore 18.00
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Patric, Tavares N.; Taylor K., Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.
Le Probabili formazioni di Inter-Juventus
Sabato 14 febbraio, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; Cambiaso, Locatelli, Thuram K., Cabal; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.
Le Probabili formazioni di Udinese-Sassuolo
domenica 15 febbraio, ore 12.30
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen T., Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo; Bayo V. All. Runjaic.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè I., Thorstvedt, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
Le Probabili formazioni di Cremonese-Genoa
domenica 15 febbraio, ore 15.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.
Le Probabili formazioni di Parma-Verona
domenica 15 febbraio, ore 15.00
PARMA (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabè, Keita M., Sorensen O.; Ondrejka, Pellegrino M., Oristanio. All. Cuesta.
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Serdar, Frese; Sarr A., Orban G. All. Sammarco.
Le Probabili formazioni di Torino-Bologna
domenica 15 febbraio, ore 18.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Prati, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams C. All. Baroni.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda J.; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro S. All. Italiano.
Le Probabili formazioni di Napoli-Roma
domenica 15 febbraio, ore 20.45
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulè, Pellegrini Lo.; Malen. All. Gasperini.
Le Probabili formazioni di Cagliari-Lecce
lunedì 16 febbraio, ore 20.45
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Dossena, Rodriguez Ju.; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito Se. All. Pisacane.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly L.; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco.