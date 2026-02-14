L’Atalanta sbanca l’Olimpico: 2-0 con vista Europa

LAZIO-ATALANTA 0-2

41’ rig. Éderson, 60’ Zalewski (At)

Colpo esterno pesante, concreto, da squadra matura. L’Atalanta espugna l’Olimpico battendo la Lazio 2-0 al termine di una sfida intensa, spezzettata e ricca di episodi. L’avvio è vivace, con la Lazio più propositiva sul piano del palleggio e l’Atalanta pronta a colpire in transizione.

I biancocelesti costruiscono le prime occasioni: Noslin e Taylor impegnano severamente Carnesecchi, mentre Maldini prova a legare il gioco tra le linee. La squadra di Palladino risponde con Krstovic e Samardzic, ma senza precisione sotto porta. L’episodio chiave arriva al 39’: tocco di mano in area di Cataldi e calcio di rigore per l’Atalanta dopo revisione. Dal dischetto Éderson è freddo e preciso: palla nell’angolino basso, Provedel spiazzato e 0-1 che indirizza la gara.

Nella ripresa la Lazio prova ad alzare ritmo e baricentro. Cataldi, Noslin e Marusic costruiscono buone opportunità, ma Carnesecchi risponde presente. Nel momento di massimo sforzo laziale arriva però il colpo del KO: al 60’ Nicola Zalewski riceve al limite e lascia partire un destro potente e preciso che si infila nell’angolino basso. Un gol di qualità che vale lo 0-2 e spegne l’entusiasmo dell’Olimpico.

Nel finale la Lazio ci prova con orgoglio: Maldini impegna ancora Carnesecchi da fuori, Nuno Tavares sfiora il bersaglio e Ratkov, appena entrato, crea scompiglio colpendo anche un palo. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: vittoria bergamasca.